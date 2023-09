Revés judicial contra WhatsApp, Instagram y Facebook: qué negocio busca frenar el Gobierno

Un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había dictado una medida cautelar para suspender la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp por considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante.

Un fallo judicial favoreció al Gobierno en el marco de una causa que investiga una presunta situación de abuso de posición dominante en la difusión de datos personales de usuarios de la empresa Meta, que agrupa a WhatsApp, Facebook e Instagram. El litigio lleva más de dos años y la Secretaría de Comercio busca desestimar que la corporación utilice su base de datos para vender publicidad en productos, una práctica que estaba previsto originalmente para el servicio de mensajería.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió de forma unánime desestimar las impugnaciones judiciales deducidas por "Whatsapp LLC, Whatsapp Ireland Limited, Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited y Facebook Argentina SRL" contra la resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior el 13 de marzo de 2022, según indicó el falló al que accedió este medio. Un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), había dictado una medida cautelar para suspender la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp por considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los motivos del freno a WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea iba a implementar sus nuevas políticas de privacidad el 15 de mayo de 2021, pero desde entonces se encuentra frenada. Según el dictamen de CNDC, las nuevas Políticas de Privacidad de WhatsApp podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al artículo 1 de la Ley 27.442. Mientras dure la cautelar, el Gobierno seguirá investigando el uso que la compañía dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que podrían utilizarse con fines comerciales.

WhatsApp tiene una penetración que supera el 76% en los teléfonos móviles en Argentina. "Las demás aplicaciones de mensajería todavía tienen baja penetración, por ello el usuario no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos". explicaron en la Secretaría Comercio. Esto genera una "fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram", sostuvieron.

Entre los datos se encuentran: el acceso a la libreta de direcciones, número de teléfono, datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre interacción con las empresas cuando se usa el servicio, información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP; además de otros datos que proporciona el usuario o son recopilados automáticamente por la aplicación según la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad. Si el usuario no acepta las nuevas Condiciones del Servicio, tendría limitaciones en la funcionalidad de la aplicación y al cabo de unas semanas la aplicación dejará de operar y perderá todos los datos almacenados.

Además, la Secretaría destacó que "las condiciones de la empresa están redactadas en inglés, y presentan una traducción no oficial, por lo que no estaría brindando un contrato válido en el idioma oficial de nuestro país". Según establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, "con el poder que esa información les otorgará, sumadas a las más modernas tecnologías de procesamiento de información, podrán reforzar su posición de dominio en otros mercados como el de la publicidad on-line, elevando las barreras a la entrada o volviendo difícil la supervivencia de sus competidores no integrados y en última instancia monopolizando el mercado en perjuicio del interés económico general", remarcó el comunicado.

En otros países como Estados Unidos y miembros de la Comunidad Económica Europea le pusieron límites a la información que las redes sociales pueden recopilar y compartir. Y países como India, Brasil y Turquía ya iniciaron investigaciones sobre el funcionamiento de estos mercados.