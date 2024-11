La vieja guardia mileista redobla sus críticas a la política económica Javier Milei

La administración de Javier Milei cumplirá un año de gestión sin lograr recuperar a la economía de la recesión que indujo y con la inflación todavía en la zona del 3% mensual y disparó las críticas de quienes acompañaron al actual presidente en los inicios de la carrera política y le dieron forma a las promesas de campaña que quedaron en el olvido, como la dolarización de la economía.

Algunas de estas críticas, las de ex aliados, parecen haberle molestado al Presidente, quien en su entrevista con el podcast estadounidense de Lex Fridman publicada este martes, les dedicó varios minutos: "Si usted no se involucra y no se mete, no hace nada. Hay muchos liberales, libertarios, anarcocapitalistas que son verdaderamente unos inútiles porque no hacen más que criticar. Porque no entienden que la política es un juego de suma cero: si el poder no lo tenemos nosotros, lo tiene la izquierda. Si sus mayores y más despiadadas críticas se lo dedican a los propios, entonces estás siendo funcional al socialismo."

Carlos Rodríguez, una de las ex mano derecha de Milei, que ocupó un rol clave en la campaña como asesor estrella, es ahora el más crítico de la política económica, con definiciones como “el carry trade es como una droga que permite la felicidad transitoria”. En uno de sus habituales posteo en la red social “X” ironizó sobre el cálculo de inflación que habitualmente hace el Presidente, restando al IPC el ritmo de devaluación y la inflación internacional, para ridiculizar que Milei llegó al Gobierno con una deflación de 88,8%

También Emilio Ocampo, quien en algún momento fue el único funcionario designado con el rol de dolarizar y cerrar el Banco Central, destrató los logros económicos del Gobierno con un gráfico en el que comparó la evolución del Producto Interno Bruto de distintos programas de ajuste con el que llevó adelante el ministro Luis Caputo.

Con un índice 100 en el trimestre previo al ajuste, el mejor resultado lo observó el Plan de Convertibilidad seguido por el de Brasil en 1994, el Austral de 1985 y el Ecuador de 2000. El que define como Caputo 2024 es el único que al cabo de cuatro trimestre no muestra crecimiento y está aún por debajo del punto inicial.

Entre los comentarios al posteo se hizo además una aclaración: Caputo contó a favor con el efecto estadístico de la sequía histórica que afectó en 2023 y que permitió este año solo por la recuperación de la producción del campo mostrar una caída menor del PIB. Ocampo sigue de todas maneras repitiendo posteos que reivindican la gestión del Presidente aunque ninguno que haga referencia a la política del ministro Luis Caputo y aclaró que intención de hacer “una comparación histórica es simplemente poner las cosas en perspectiva”.

Para defenderse de tantas críticas libertarias, explicó que “la evaluación de un plan de estabilización requiere mucho más que comparar tasas de inflación o variación del PBI durante un período de un año”, que “el verdadero test de un plan es su durabilidad. Y esa prueba requiere tiempo” y que “en la Argentina, hasta ahora al menos, el único plan exitoso y duradero fue la Convertibilidad” sin hacer referencia a cómo terminó en recesión, crisis política y social.

Rodríguez, en cambio, suele subir la apuesta y el pasado fin de semana en un extenso posteo comentó una conversación con un “psiquiatra experto en adicciones” y llegó a la conclusión que “el carry trade y el Cepo son una droga que permiten la felicidad transitoria de tener una inflación descendente a costa de un deterioro gradual y creciente en el Tipo Real de Cambio, llamado ‘atraso cambiario’".

“Una vez empezada la adicción solo hay dos caminos posibles: -Continuar con la droga hasta el inevitable colapso. -Dejar la droga y sufrir el costo del withdrawal” que define como un “dolor que es mayor que la felicidad obtenida al construir la adicción. Y dura mucho tiempo”, dejó como conclusión. En otro posteo, posterior a una declaración de Milei en la que calculó la inflación argentina como la del IPC que mide el INDEC menos la tasa de devaluación menos la inflación internacional, calculó sobre esa fórmula la inflación de diciembre de 2024.

Sobre estas definiciones, y en la misma arena política (las redes) se manifestó el ex asesor económico de Alberto Fernández, reconvertido en ferviente defensor del mileísmo, Antonio Aracre, quien aseguró que los dólares ingresados por el blanqueo fueron de la "clase media" que los sacó "del colchón".

“Se 'comentó' (sin mencionar a Milei) que el gobierno heredó una inflación que venía al 17.000% en Diciembre 2023. Pero la inflación medida por el INDEC fue de 25,5% y la devaluación del plan fue de 114%. Usando la misma metodología que se ‘comenta’ para Octubre 2024, la inflación ‘verdadera’ de Diciembre 2023 fue de 25,5%-114%-0,3% = -88.8%”, razonó y concluyó con una exclamación: “¡Fue negativa!”.

Rodríguez recomendó, otra vez sin mencionar al Presidente, que “hay que tener precaución con el uso de los números. Si se los abusa, se pueden obtener resultados muy extraños”.

La crítica más punzante llegó desde las entrañas mismas del liberalismo. “El fascista de Javier Milei se burla de un prócer liberal”, escribió en su cuenta de “X” Gastón Lucas Alberdi Peñavera, al referirse a la aparición de su tío pentabuelo, Juan Bautista Alberdi, en los billetes de $20.000 producidos en China y puestos en circulación por el Banco Central de la República Argentina. “Nos dimos cuenta a tiempo y nos separamos de este personaje nefasto y farsante que usurpó las ideas del liberalismo”, profundizó en declaraciones que fueron reproducidas por medios gráficos.