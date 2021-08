Rosario: empiezan a ocuparse locales que bajaron la persiana por la pandemia

La vacunación y levantamiento de restricciones redujo la vacancia. La reactivación comenzó por las galerías y los comercios pequeños, que tienen alquileres más económicos.

La economía rosarina arroja otro dato alentador en el marco de una incipiente reactivación. Tras el éxito de la campaña de vacunación, de a poco se empiezan a ocupar locales comerciales que habían bajado la persiana en pandemia. El fenómeno comenzó en el centro, principalmente en calle San Luis (el Once rosarino), la neurálgica peatonal Córdoba y las galerías, donde en los últimos dos meses, desde el Día del Padre, comenzó a volver el movimiento. Se trata de las zonas que más sufrieron las restricciones a la circulación, que hicieron que durante el año pasado ganaran protagonismo los centros comerciales barriales por la proximidad, pero hoy esa tendencia se estaría estabilizando.

Las cifras del último informe realizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, marca que la cantidad de locales vacíos en la ciudad bajó en las galerías de 22% a 20% en junio 2021 respecto a diciembre 2020. A partir de allí, la situación siguió mejorando: "A fines de julio y agosto hemos notado más ocupación, se ven menos locales disponibles y hay un poco más de demanda. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos volviendo a una cierta normalidad", explicó a El Destape Andrés Gariboldi, titular de la entidad que elaboró el relevamiento.

En julio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) midió un crecimiento de 11,4% de las ventas y ya se habla de un "rebote" de la economía. "Falta la ocupación de las grandes superficies de la peatonal Córdoba como Falabella (se fue tras 27 años), o donde estaba Garbarino. Son espacios más lentos para la toma de la decisión. Los locales chicos, más económicos, son los primeros que se van alquilando. En forma gradual la ocupación va a pasar primero por ahí", apuntó Gariboldi. La mayoría de los locales ociosos en la ciudad son de pequeñas dimensiones, pero los de gran volumen aportan a una visión desértica en el paisaje urbano.

De todos modos, Rosario no está tan mal en el contexto nacional. Antes de la pandemia la tasa de vacancia rondaba el 9%, y Came calcula que desde que se impuso la primera cuarentena en marzo de 2020, en el país llegó a 18%, mientras en Rosario el primer semestre cerró en 14%. "Comparado con CABA, estamos en mejores condiciones de vacancia. El centro allí está pasando un momento inédito: oficinas cerradas, sin turistas, bajo movimiento de personas", dijo el presidente del colegio, quien cree que habrá un repunte cuando cesen las limitaciones a la circulación en algunos momentos del día, las entidades bancarias vuelvan a su horario normal e incluso retorne el trabajo presencial, con la consiguiente ocupación de oficinas.

Es que parte de la falta de movimiento que sufre el centro, lo que impacta por ejemplo en la gastronomía que funciona durante el horario diurno, está principalmente traccionada por las oficinas que quedaron desocupadas a causa del teletrabajo y los cambios en los modos de producción que trajo aparejados la pandemia. "La vacancia es importante, sobre todo de las unidades chicas y categoría B. Las oficinas de mayor superficie y categoría A, en el corto plazo serán ocupadas", estimó con optimismo vislumbrando más flexibilizaciones.

Radiografía

Con el avance de la vacunación y la apertura de más actividades, se notó claramente el aumento de personas en el área central que concurren a trabajar, hacer compras o trámites, provenientes tanto desde otros lugares de la ciudad como del conurbano rosarino. Sumados a los vecinos del distrito centro, que utilizan la zona para hacer sus compras de cercanía, levantaron el ánimo de los emprendedores y empresarios que están invirtiendo nuevamente.

En el complejo de galerías del centro, desde junio se ocuparon 30 locales, y ya hay reservados de cara al Día de la Madre y las fiestas de fin de año. "Gracias a la apertura de actividades y el avance en la vacunación, se consolida la tendencia de ocupación de locales chicos", confió a El Destape Fabio Acosta, titular de la Asociación Casco Histórico. El corredor comercial da, en tiempos normales, mil puestos de trabajo directos. Sufrió un duro golpe en 2020, pero la situación se revirtió y estiman que, de continuar esta tendencia, se llegaría a la cantidad histórica de locales ocupados, que era del 98% hasta 2017, año en el que comenzó la recesión económica.

En la peatonal Córdoba llegó a haber durante la pandemia 29 comercios desocupados, y hoy quedan solo unos 10. "A partir de junio que fue el Día del Padre y hubo actividad, se volvió a mover todo", apunta Nelson Graells, el presidente de la asociación Amigos de la Peatonal. "Quedan tres grandes superficies vacías, y algunos locales más chicos, pero casi todos se alquilaron, están abiertos o en construcción", contó.

En esa área del centro se desocuparon muchos inmuebles, pero la mayoría volvió rápidamente a tener inquilinos. Los que quedan vacíos es porque tienen dueños que piden exorbitancias que no se ajustan a los nuevos tiempos, lo que perjudica a la zona. "Cuando los propietarios ponen precios razonables se ocupan rápido, pero si no quedan desiertos", opinó Miguel Marcogliese, del paseo comercial Paseo del Siglo. "Se está viviendo un buen momento. No volvimos a los niveles de unidades antes de la pandemia, que ya no eran buenos porque veníamos de la crisis del gobierno anterior, pero está mucho mejor que el año pasado y el humor del comerciante es otro", graficó el referente.

En calle San Luis, de los 500 negocios que hay de punta a punta, unos 15 permanecen vacíos, mientras hace dos meses eran unos 40. "Hay un propietario que tiene cuatro locales y pide rentas en dólares, todos están desocupados. Después hay gente que pide alquileres más acordes, pero están esperando que aparezca un interesado", cuenta Miguel Rucco, presidente del paseo comercial. Allí, en pocas cuadras abrieron cuatro locales de indumentaria económica, juguetería y regalería. "Hay nuevos valientes que vienen a invertir. Hoy, más allá de la incipiente reactivación, es una apuesta importante. La recuperación viene muy lenta, pero hay más movimiento", cerró Rucco.