Industria: desde el Gobierno salieron a desmentir a Juntos por el Cambio por tergiversar datos

Los legisladores de la oposición reprodujeron datos falsos que brindó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El Gobierno salió a desmentir al bloque de diputados de Juntos por el Cambio, que reprodujo datos falsos sobre la actividad económica que brindó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, puso en evidencia a los legisladores de la oposición.

El informe cuestionado de la CAME fue difundido por la entidad empresarial el lunes y sostiene que la industria pyme se mantiene 17,1% por debajo de abril de 2019, a pesar de haber crecido 76,9% interanual contra abril de 2020,que fue un piso histórico por coincidir con el peor momento económico de la pandemia. En el mismo trabajo de la CAME se indicaba que la actividad industrial pyme habría caído 1,4% en abril contra marzo, por lo que, debido a que en marzo se había informado una baja del 11,4% contra febrero, ello habría implicado un nivel de producción 12,6% inferior al de febrero.

A raíz de esta situación, el Ministerio de Desarrollo Productivo resaltó que "los datos provistos por la CAME presentan importantes inconsistencias difíciles de justificar" y que genera "una recuperación subestimada, que los lleva a concluir que la industria pyme está operando 17,1% por debajo de abril de 2019". De acuerdo al análisis del CEP XXI, los datos de la CAME presentan inconsistencias no solo con la información oficial (AFIP, INDEC) sino con "los informes anteriores de la misma entidad".

Sin embargo, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio realizó un comunicado que reprodujo los datos erróneos de la CAME. A través de su cuenta de Twitter, Merediz disparó: "En una nueva actitud oportunista, diputados de Juntos por el Cambio siguen generando confusión en un momento que requiere la responsabilidad de todos y todas. Buscan tergiversar la realidad de las PyMEs, que han tenido y siempre van a tener el acompañamiento de este Gobierno nacional".

Cuáles son las inconsistencias encontradas

Según la CAME la actividad industrial pyme está un 17,1% por debajo de abril de 2019. Pero si se toman los datos de variación de facturación, empleo industrial y consumo de energía, este número es inconsistente, según la cartera que conduce Matías Kulfas. Crecimiento en la facturación de las PyMES: de acuerdo a lo que releva la AFIP la variación de facturación de las pymes creció 124,5% interanual y 143,2% contra marzo de 2019. En ambos casos fue superior al IPC de Bienes y al índice de precios mayoristas del mismo período.

Respecto del aumento de la producción industrial, el dato relevado por el INDEC muestra que en marzo la producción fabril se incrementó 10,7% contra marzo de 2019. Empleo industrial: hay 20.000 puestos industriales formales más que en la pre-pandemia. Es incompatible la caída de la actividad industrial con el aumento de empleo. El consumo de energía en las plantas fabriles (en base a CAMMESA): El CEP XXI encontró que de 448 plantas industriales que pertenecen a pymes, el 67,6% consumió más energía en marzo de 2021 que en marzo de 2019 . La cifra es del 58,8% si se compara abril de 2021 contra abril de 2019.

El dato de la actividad pyme de abril que sostiene el informe CAME es inconsistente con otros que la propia CAME reporta en su informe; como la utilización de la capacidad instalada industrial pyme (que en abril de 2021 fue casi 10 puntos superior a abril de 2019) y el porcentaje de pymes industriales con rentabilidad positiva, que en abril de 2021 fue del 48%, casi 20 puntos porcentuales por encima de lo reportado en abril de 2019 (29,5%).

De acuerdo al CEP XXI, los números de CAME parten del error de suponer que la capacidad instalada industrial pyme cayó un 29% entre abril de 2019 y abril de 2021. Este número implicaría un nivel de destrucción de capacidades productivas solo posible en una guerra, ni siquiera en la crisis de 2001 se llegó a esos niveles.