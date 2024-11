El diseñador y empresario Ricky Sarkany admitió que tiene incertidumbre respecto a la economía del país y afirmó que está frenado el mercado interno. Confesó que teme que el país deje de ser fabricante y productor para ser importador y subsistir. Alertó por la continuidad de su marca de calzados.

“Veo hoy en una realidad actual y yo veo lo que tengo desde el primer momento: incertidumbre, pero eso no me tiene que frenar, tengo que seguir con los ojos bien abiertos”, comenzó diciendo Sarkany en una reciente entrevista. El diseñador es dueño de una marca de calzado femenino que ofrece una variedad de productos como balerinas, zapatillas, mocasines y anteojos. La marca es conocida por sus diseños modernos y cómodos, y tiene una tienda online donde los clientes pueden comprar sus productos con opciones de pago en cuotas y envío a todo el país.

“En la macro yo prefiero tener una inflación contenida que una hiperinflación que hace que algo que sea irreal: la gente consume pero por el hecho de desprenderse de la plata, no de consumir y eso genera esto. Como se decía que la inflación es como la droga: al principio, a uno le puede gustar, pero después termina afectando la salud”, disparó.

Mientras que definió que la microeconomía “la encuentra frenada” en el país. “Me gustaría saber cómo de alguna manera se reactiva porque si no se reactiva y vamos hacia un país que en un momento deja de ser fabricante y productor para ser importador para subsistir. Bueno, mi cadena no va a tener ingresos”, confesó.

El diseñador sostuvo que ante este pronóstico es muy probable que no pueda continuar con su marca. “Si mi empresa no tiene ingresos seguramente va a haber menos gente que pueda acceder a comprar y lo que queremos es absolutamente todo lo contrario”, afirmó.

“Queremos una economía sana, pujante que nos permita no solo fabricar para nuestro cliente acá en Argentina sino también para cualquier cliente que pueda gustarle nuestros zapatos nuestros diseños, previsiblemente y exportarlos”, cerró.

Día de la Madre: nueva caída en las ventas de los comercios minoristas

En sintonía, en el último Día de la Madre, las ventas de los comercios minoristas pymes registraron una caída del 0,9% en comparación con la celebración del año anterior, a precios constantes, siendo la tercera disminución interanual consecutiva (-3,2% en 2023 y -4,7% en 2022), de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde la entidad pyme señalaron que “más allá de la comparación anual, fue una fecha con actividad moderada”, frente a lo que indicaron que “aún así, 7 de cada 10 negocios consultados señalaron que los resultados fueron igual o mejores de lo esperado, ya que las expectativas eran muy mesuradas”.

El reporte aportó que “el ticket de ventas tuvo un promedio de $33.819, reflejando la inclinación de las familias por regalos económicos” y puntualizó que “libros e indumentaria de bajos precios fueron opciones muy buscadas”. En ese sentido, la CAME advirtió que las ventas de este año reflejaron “el impacto del menor poder adquisitivo de las familias”.

A pesar del retroceso general, especificaron que “los resultados variaron significativamente según el rubro y el tipo de comercio, influenciados en gran medida por las opciones de financiamiento y el precio de los productos”. Al respecto, la entidad pyme destacó que, por ejemplo, “el sector de electrodomésticos logró un balance positivo, impulsado por la oferta de financiamiento de hasta 9 cuotas sin interés y hasta 36 cuotas con interés, en el marco de una demanda deprimida”.

En cuanto al momento de mayor actividad para los comercios, CAME precisó que “el volumen fuerte de ventas ocurrió entre el viernes y sábado, donde se pudo ver más movimiento en los locales comerciales”. Con respecto a las rebajas y facilidades de compra, informaron que “seis de cada diez comercios encuestados ofrecieron alguna oferta por la fecha, destacándose las promociones bancarias y los descuentos por pago en efectivo”.

Tres de los seis rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas y en tres hubo declives. La mayor retracción ocurrió en Equipos periféricos, celulares y accesorios que descendieron 15,6% frente al año pasado, mientras que el que más creció, fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+12,1% anual).