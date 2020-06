Las pymes afirman que no pueden pagar el aguinaldo y piden ayuda al Estado

Las pequeñas y medianas empresas son uno de los sectores más afectados por la crisis que generó el coronavirus. El vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab aseguró que corre peligro el pago de los aguinaldos.

“Las pequeñas empresas no están en condiciones de pagar el aguinaldo”, afirmó el dirigente en diálogo con El Destape Radio y destacó que le solicitaron al Estado que se pueda hacer cargo mediante el Programa ATP. En este sentido, justificó y dijo que "si no podemos afrontar los sueldos, diferimos impuestos, es claro que no se va a poder con el aguinaldo". "En el mejor de los casos, algunos pocos intentarán pagar en cuotas”, admitió Diab.

Según el dirigente, “el 2020 ya está perdido" y contó que "hay empresas que cerraron y otras que ya no van a poder recuperar el año”. De todas formas, destacó la posición del Ejecutivo y remarcó que, desde el primer momento, "el Gobierno estuvo a la altura de las circunstancias en la asistencia sanitaria y en cuanto a la asistencia económica los anuncios fueron buenos, pero los bancos se encargaron de negarlos".

"Más del 50% de las empresas obtuvieron el ATP con alguna mejora y ahora se está cumpliendo mucho mejor", destacó el dirigente y afirmó: "Hubo respuestas pero necesitamos más”.

Sobre las ventas del Día del Padre, Diab destacó que “en líneas generales la situación de cara al Día del Padre es muy compleja. No es lo mismo en Capital y el Gran Buenos Aires que en lugares donde está todo más habilitado. Así y todo, la respuesta no es la esperada y se están armando promociones para incentivar el consumo en una fecha tan especial”.