CGERA: “El acuerdo con el FMI es necesario y le da tranquilidad a las PYMES”

La entidad empresaria destacó la importancia de que se consolide en el Congreso el acuerdo entre la Argentina y el Fondo.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), destacó la importancia de que se consolide en el Congreso el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "para generar tranquilidad y estabilidad en toda la cadena productiva".

“El acuerdo con el FMI permite la tranquilidad de los proveedores de materias primas de las PYMES”, explicó Marcelo Fernández, Presidente de CGERA. En este sentido, el titular de la entidad empresaria sostuvo que “es necesario que avance en el Parlamento el entendimiento con el FMI para que los proveedores no nos dolaricen y también para que los empresarios podamos acceder a más y mejores créditos para la producción”.

Asimismo, Fernández afirmó que “los empresarios no conocemos los términos del endeudamiento que fue tomado por la administración de Juntos por el Cambio y todavía no tenemos la letra fina del nuevo programa, pero necesitamos un acuerdo que le brinde tranquilidad al sector monopólico que nos provee de materia prima”. “Es fundamental que avance el entendimiento para que no cambien las condiciones, nos dolaricen o nos quiten plazos”, concluyó.

Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó como auspicioso el programa de gobierno trazado por el Presidente en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

CAME celebró la preocupación expresada por el Presidente en torno a la necesidad de fortalecer el mercado interno y la Ley de Compre Argentino. “Escuchamos un marcado interés por la producción nacional y esperamos que esto se concrete con acciones específicas de promoción del sector pyme vinculado tanto a la industria como al comercio, el turismo y las economías regionales”, refirió el titular de CAME, Alfredo González.

De igual modo, el titular de CAME consideró beneficioso el interés marcado por el Presidente en torno a “la reconversión de planes sociales en puestos de trabajo genuinos”. Al mismo tiempo, señaló que “la decisión de no abordar una reforma laboral debe implicar, no obstante, un modo de encarar nuevas políticas vinculadas al mundo del trabajo, con leyes modernas y acordes a las necesidades que el mundo hoy demanda”.

Por último, el dirigente empresario estimó que “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –sobre el que conoceremos detalles en los próximos días- debe permitir redirigir recursos al sector pyme, motor de la recuperación económica, al tiempo que ordena la perspectiva macroeconómica del país”.