Amplían la red de hidrómetros y la infraestructura en rutas portuarias del Río Paraguay

La Administración General de Puertos (AGP) completó en junio la instalación de nuevos hidrómetros en el Río Paraguay y avanza con otros 10 nuevos equipos en el Río Paraná Superior, al tiempo que continúa las gestiones para su centro de control en el edificio Dársena Norte, según se informó hoy oficialmente.

Los hidrómetros fueron instalados en los sitios de Pilcomayo, Las Palmas, Estancia Bouvier y Formosa, con la publicación en su sitio web de los datos en tiempo real, detalló la AGP en su último informe de gestión correspondiente a junio.

En tanto, durante julio y primeros días de agosto se procederá con las instalaciones del Paraná Superior, en Itatí, Ita Ibate, Ituzaingó, Posadas, Santa Ana, Puerto Maní, Libertador, El Dorado, Libertad e Iguazú, añadió el organismo conducido por José Carlos Mario Beni.

En cuanto al centro de control en el edificio Dársena Norte de la AGP, ya se realizaron relevamientos sobre los distintos puntos en los que se instalarán los centros de monitoreo remoto.

Durante el noveno mes de gestión estatal, el área dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación realizó el dragado de 1.126.405 m3 efectivos, e intervino en el mantenimiento de 696 boyas, balizas y spars, normalizando 137 señales.

Asimismo, sostuvo el balance mensual positivo con ingresos por US$ 19,59 millones, mientras que el costo devengado se ubicó en US$ 14,41 millones, con un neto positivo de US$ 5,18 millones.

Con información de Télam