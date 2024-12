Axel Kicillof lanzó el Operativo de Sol a Sol y se pone la temporada al hombro: "Sin Estado, no habría verano"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó el "Operativo Sol" para la temporada de verano y cuestionó la falta de apoyo al turismo por parte del gobierno de Javier Milei. Remarcó la labor de los intendentes y el aparato provincial para sostener el ritmo turístico a pesar de la falta financiamiento estatal y el atraso cambiario que promueve la salida hacia el exterior.

En un acto desarrollado en la ciudad de Mar del Plata y acompañado de varios de sus ministros, Kicillof sostuvo que "todos los países del mundo promocionan en el turismo interno" pero que "solo el gobierno de Milei no lo hace". En ese sentido, enfatizó: "A contramano de lo que escuchamos del gobierno nacional, si no hubiera Estado, no habría verano".

En su discurso, el gobernador recordó la frase de Milei acerca de que si las personas precisan de algún tipo de obra pública, la necesidad llevaría a que ellos mismos la lleven a cabo, sin necesidad del Estado. En ese aspecto, remarcó que "con el método Milei, no se construyó una sola cloaca, un solo puente o una sola escuela", y soslayó que "el anarco-capitalismo no hizo nada".

En contrapartida, el exministro de Economía valorizó los esfuerzos del gobierno provincial: "Invertimos 280 millones de dólares y, entre otras obras, repavimentamos la ruta e inauguramos dos puentes. Usamos el método que usa todo el mundo, donde el Estado hace las obras que hacen falta". A pesar de un clima pesimista, prometió: "Este año vamos a tener una gran temporada a pesar de la ausencia el gobierno nacional y la competitividad cambiaria porque los bonaerenses no bajamos los brazos".

Fiesta financiera para pocos

Por otra parte, Kicillof se refirió a la situación económica que atraviesa el país y aseguró que "hay una fiesta financiera". Pero señaló: "Ni en Villa Gesell, ni Mar del Plata ni ni Miramar... ahí lo financiero no es la actividad principal. Los bonaerenses vivimos de otra cosa".

"Los precios de la comida, los remedios y los alquileres están por las nubes, y los únicos que permanecen estables y bien bajos son los salarios y las jubilaciones", sentenció Kicillof. Por último, puntualizó la falta de eje ideológico del gobierno nacional: "Hay gobiernos de derecha y ultra derecha, lo que no hay son gobiernos que no tengan algún tipo de empatía con lo nacional".