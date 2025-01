La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) publicó hoy en el Boletín Oficial el cronograma de vencimientos para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que incluye tanto a contribuyentes locales como de convenio multilateral, pero no así otros tributos. En ese sentido, desde ARBA informaron que “si bien habitualmente la primera cuota del Inmobiliario vence en febrero, este año no emitirá boletas hasta que se defina el nuevo esquema tributario”. Así, desde el organismo confirmaron que “no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales durante enero y febrero”.

A través de la resolución 1/2025 la información oficial establece los vencimientos para Ingresos Brutos pero no contempla las fechas de vencimiento de los tributos patrimoniales como el Inmobiliario Urbano, Rural y Complementario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, que comenzarían a regir recién en marzo. También detalló los plazos para la presentación de las declaraciones juradas de Agentes de Recaudación e Información.

Así será el calendario de vencimientos

“Esta postergación responde a que la Legislatura provincial no sancionó en diciembre la Ley Impositiva 2025 enviada por el Poder Ejecutivo, lo que derivó en la prórroga tanto de esa norma como del Presupuesto provincial por parte del gobernador Axel Kicillof”, explicaron fuentes de ARBA.

Por otra parte, este año se reestablecerán los descuentos por buen cumplimiento. De esta manera, los contribuyentes que no registren deuda y opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales obtendrán un descuento de hasta el 15% en Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, Automotores y Embarcaciones Deportivas. Los y las contribuyentes pueden consultar el calendario completo de vencimientos y mantenerse actualizados sobre las novedades ingresando a www.arba.gob.ar.

El 3 de enero pasado, y a través del Boletín Oficial, el gobernador Axel Kicillof prorrogó el Presupuesto 2023 y la Fiscal Impositiva 2024. Lo hizo luego de que la Legislatura bonaerense no lograra aprobar los proyectos del Ejecutivo en dos oportunidades. El decreto 3681/2024 dispone que “a partir del miércoles 1 de enero del corriente” rigen el “Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias” y la “Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2024”.

Entre los fundamentos, desde el Gobierno bonaerense señalaron que “vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y de recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor”. De esta manera se “instruirá al ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a emitir las normas y adoptar las acciones necesarias” para ejecutar las prórrogas establecidas.