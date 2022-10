Presupuesto 2023: los cuatro cambios que aceptó el gobierno para lograr la aprobación

En el arranque del debate de Comisión, el oficialismo anunció que en el proyecto de Presupuesto 2023 se aumentarán los fondos para el transporte de pasajeros del interior.

En el arranque de la reunión de este jueves, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, anunció formalmente las primeras modificaciones introducidas al proyecto de Presupuesto 2023, mientras continúan las negociaciones para contemplar más cambios. El diputado anticipó que en el proyecto de Presupuesto 2023 se aumentarán los fondos para el transporte de pasajeros del interior, los bosques nativos, la provincia de La Rioja, y un sistema de regularización de deudas tributarias, previsionales y con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El presidente de la comisión de Presupuesto informó además que se aumentan a 9000 millones de pesos los fondos para los bosques nativos, mientras que sobre el transporte de pasajeros, puntualizó que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de 66.000 millones de pesos a 85.000 millones. Además dijo que se crea el Consejo Federal de Administración para aplicación de la tarjeta SUBE y subsidios por jurisdicción.

El Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”, según detalló Heller.

Heller afirmó que de esta manera se accede al pedido de los bloques ya que era una solicitud transversal, y precisó que las provincias que no tengan el sistema de boleto electrónico SUBE tendrán por única vez un plazo de cuatro meses para su instrumentación. Asimismo se destinarán 46.000 millones de pesos para distribuirse entre la provincias y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.

Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 90, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones.

Sobre estas deudas, Heller explicó que las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para regularizar esos compromisos. Otro punto es que se reforma es un artículo sobre regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre del 2022 en todo el país, que incluirá la condonación de capital y de intereses.

El oficialismo precisó en el inicio del debate en Comisión las modificaciones en la redacción del artículo 11, de modo de facultar al jefe de Gabinete para que “en la medida que existan esos recursos se vayan asignando para la realización de las distintas obras que están contenidas en los pedidos que hemos recibido” y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.

Heller reveló que se está en estudio -hasta el momento de la sesión- una propuesta para que se establezca “una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre”. “La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia”, explicó el porteño.