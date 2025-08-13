La inflación de julio habría dado por debajo del 2%: el INDEC informa el dato este miércoles

A pesar de que el dólar subió 14% en julio, la inflación de ese mes, que el INDEC informará este miércoles a las 16, no habría superado el 2%, según proyecciones privadas. El costo de vida sí habría aumentado con relación a junio, cuando había arrojado 1,6%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se ubicaría en 1,8%. En el caso de la consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio. En el caso de C&T, indicó que el costo de vida habría subido el 1,9%.

En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura. Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

Inflación de agosto: arrancó muy complicado

Tras la escalada del dólar oficial en los últimos días de julio, la inflación en alimentos y bebidas se dispararon a niveles que no se registraban desde marzo. "En la primera semana de agosto los alimentos y bebidas relevados presentaron un sensible aumento de precios: 2% semanal", especificó la consultora lcg. A pesar de esta medición, el presidente Javier Milei se encargó de señalar que el aumento del tipo de cambio no se traspasará a precios.

Lo cierto es que la suba interrumpió así cuatro semanas consecutivas de desaceleración. "En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se ubica en 0,8% mensual mientras que la medición entre puntas ascendió a 1,5% mensual", señala el informe de la consultora.

Carnes, Verduras y Frutas revirtieron las caídas de la semana previa y explicaron casi el 90% de la inflación semanal, parcialmente compensados por la caída de precios de Lácteos y Huevos.

Los mayores aumentos de la semana fueron:

Verduras: 5%

Carnes: 3,9%

Frutas: 3,1%

Panificados, cereales y pastas: 3,1%

Las variaciones de precios presentaron levemente mayor dispersión y mayor cantidad de valores extremos positivos respecto a la semana anterior. Mientras la inflación promedio de la últimas cuatro semanas se ubicó en 0,8% mensual, la medición entre las puntas trepó a 1,5% mensual. Estacionales triplican la inflación mensual promedio, explicando el 40% de la inflación mensual.