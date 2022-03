Alimentos llegan con aumentos de precios de hasta 30% en un mes

Lo confirmó el presidente de Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, que puntualizó sobre los principales productos que se incrementaron en el mercado interno.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que costo de la canasta básica alimentaria subió 9 por ciento en febrero, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, se refirió a los precios y señaló que se vienen incrementando alrededor de un 30% en el último mes. “Hay un abuso en los precios de las grandes empresas”, lanzó.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sectorial afirmó que “nada se salvó de los aumentos”. En este marco, detalló cuáles fueron los productos que más sufrieron incremento y puntualizó que “un maple de huevos se vendía a $190 y ahora está a $500"; como también la harina y los lácteos. "En el mercado interno estamos sufriendo el cambio de precios. Hubo aumentos del 15% en comienzos de febrero y de otro 15% en principios de marzo”, resaltó.

“Hay un abuso en los precios. Subieron también los lácteos (el miércoles) en el 8.9%”, agrego y planteó que por eso "las ventas se están cayendo porque el bolsillo del consumidor se agota más pronto". "Vemos caída en las primeras marcas, que ahora parece que son marcas Premium”, lamentó.

"Las mercaderías de consumo ahora son Premium", indicó Savore.

En esta línea, el presidente de Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que "el 80% de lo que venden lo compran en distribuidores y mayoristas” y apuntó contra los mayoristas. "No sabemos si no reponen o están esperando para vender después de los aumentos. Los almaceneros no tenemos espalda para retener mercaderías”, enfatizó.

“El comerciante es parte de las reglas de juego. El problema es el consumidor, que es el que más castigamos en una cadena. Cuando salió el billete de $1000 era una preocupación para nosotros tener el cambio para dar el vuelto. Hoy ese mismo billete alcanza para cinco o seis productos”, lamentó.

Aumento en los alimentos

Según el relevamiento que hizo la Organización Consumidores Libres y que incluyó supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la Canasta Básica de Alimentos tuvo un aumento del 2,74 por ciento durante la primera quincena de marzo. En lo que va del año, la suma acumulada es del 12,55.

Cabe recordar que el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al segundo mes del año marcó una suba del 4,7 por ciento y un alza interanual del 52,3. En el primer bimestre del 2022, los precios de la economía crecieron un 8,8 por ciento.

Según el reporte oficial, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,5%) fue la de mayor aumento del mes a nivel nacional, además de ser la de mayor incidencia en todas las regiones. Lo que más influyó fue la suba de verduras, tubérculos y legumbres (en algunas regiones mostró alzas superiores al 20%), donde se destacó la suba del tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras. También sobresalió el alza de frutas, leche, productos lácteos y huevos, pan y cereales y carnes y derivados.