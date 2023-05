Precios Justos para comercios de proximidad avanza con una canasta de 40 productos

Fue planteada en la negociación entre la dependencia de Matías Tombolini y los almaceneros en paralelo a la modificación del programa para los hipermercados. Buscan que sea implementada antes de junio.

En paralelo a la modificación de Precios Justos para los grandes supermercados, que pasaría a tener un aumento mayor al actual, la Secretaría de Comercio avanza en extender el programa a los comercios de proximidad. Las negociaciones plantean, en principio, una canasta de unos 40 productos, con ítems básicos como aceite, fideos, yerba y café, entre otros.

La dependencia que dirige Matías Tombolini se encamina a anunciar prontamente una modificación de Precios Justos, ya que la pauta de aumento del 3,2% mensual que regía originalmente hasta junio quedó desactualizada frente a la inflación superior al 7% en marzo y abril.

Según anticipó El Destape, se espera que el nuevo esquema comience a regir el próximo viernes. Se autorizará, por un lado, un aumento del 3,2% para los productos con precio originalmente congelado hasta fin de junio. Por el otro, se permitirá una suba del 5% durante mayo, dividida en un 3,2% el viernes y de otro 1,8% el 20 del mes.

Mientras tanto, Comercio negocia el postergado acuerdo de precios para comercios barriales, tales como supermercados chinos, almacenes o autoservicios. La idea aparece constantemente al discutirse los programas de precios, pero suele quedar en la nada. El argumento es que el mercado de proximidad está muy atomizado, por lo que es imposible generar un acuerdo que se cumpla en todos los locales. El último intento lo realizaron Matías Kulfas y Roberto Feletti un año atrás, pero las denuncias de incumplimiento fueron constantes y el esquema nunca llegó a funcionar realmente.

Ahora, Tombolini busca superar estos obstáculos con el objetivo de frenar el preocupante aumento de precios en los súper y almacenes barriales, todavía mayor al que se percibe en los grandes supermercados. La propia Secretaría marcó que, en estos locales, la inflación de marzo había sido del 11,8% contra "solo" un 9,7% de aumento general en el IPC de alimentos y bebidas del Indec. Se trata de un sector clave porque es el principalmente utilizado por los sectores medio-bajos y bajos, que raramente van a comprar a los locales de gran superficie.

Las negociaciones por los Precios Justos para comercios de proximidad o barriales

Las conversaciones se plantean alrededor de una canasta de 40 productos. El titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, precisó a El Destape que desde Comercio les pidieron esa lista, aunque aclaró que de todos modos es tentativa.

Savore también explicó que la intención de Tombolini es que el programa tenga un alcance federal y que esté activo antes de junio, aunque para ello deberá avanzarse rápidamente en el acuerdo con las empresas y los supermercados mayoristas.

En la Secretaría confirmaron a este portal la existencia de conversaciones con los almaceneros bonaerenses, aunque evitaron brindar mayores detalles. Por otra parte, fuentes del Centro de Almaceneros de Córdoba afirmaron a El Destape que no tuvieron contacto por este tema con Comercio, por lo que, hasta ahora, lo seguro es que los Precios Justos de proximidad, de concretarse, estarían presentes en el AMBA.

La lista tentativa de 40 productos propuesta por los almaceneros bonaerenses y recibida por Tombolini, que está sujeta a la aceptación de parte de las empresas y mayoristas, incluye productos básicos como leche, café, yerba, aceite, fideos, azúcar, harina, gaseosa, mermelada, galletitas, puré de tomates, atún, dulce de leche, cacao, pan lactal, arroz, papel higiénico y pañales, entre otros.

La cifra de 40 productos "fue pensada en un ida y vuelta" con Comercio, dijo Savore, y explicó que no se planteó que fuese mayor para que los productos que se incluyan "realmente tengan una venta y rotación importantes". "Cuanto más agrandamos la lista, más dolores de cabeza tenemos con los mayoristas que no proveen a las empresas o las empresas que no nos proveen a nosotros", señaló.