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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 8 de octubre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy, jueves 8 de octubre.

08 de octubre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 8 de octubre

Los precios de pizarra de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy, jueves 8 de octubre, quedaron actualizados con los promedios que informan las empresas del sector.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2089.00
  • Nafta Premium: $ 2299.00
  • Gasoil: $ 2195.00
  • Gasoil Premium: $ 2379.00
  • GNC: $ 680.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2188.59
  • Nafta Premium: $ 2493.00
  • Gasoil: $ 2338.71
  • Gasoil Premium: $ 2677.03
  • GNC: $ 694.95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2179.00
  • Nafta Premium: $ 2469.00
  • Gasoil: $ 2388.50
  • Gasoil Premium: $ 2599.00
  • GNC: $ 550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2110.20
  • Nafta Premium: $ 2412.60
  • Gasoil: $ 2272.00
  • Gasoil Premium: $ 2569.00
  • GNC: $ 689.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1597.00
  • Nafta Premium: $ 1825.00
  • Gasoil: $ 1754.00
  • Gasoil Premium: $ 1899.00
  • GNC: $ 529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2030.00
  • Nafta Premium: $ 2223.00
  • Gasoil Premium: $ 2389.00
  • GNC: $ 709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1245.00
  • Nafta Premium: $ 1471.00
  • Gasoil: $ 1225.00
  • Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1399.90
  • Nafta Premium: $ 1667.00
  • Gasoil: $ 1358.00
  • Gasoil Premium: $ 1666.00
  • GNC: $ 682.61

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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