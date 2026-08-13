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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 13 de agosto

Precios de nafta y gasoil en CABA y PBA hoy jueves 13 de agosto: YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf, Dapsa, VOY e independientes.

13 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 13 de agosto

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la provincia de Buenos Aires para hoy jueves 13 de agosto son los siguientes:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.048,00
  • Nafta Premium: $2.246,00
  • Gasoil: $2.115,00
  • Gasoil Premium: $2.323,00
  • GNC: $719,90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.059,00
  • Nafta Premium: $2.359,00
  • Gasoil: $2.199,00
  • Gasoil Premium: $2.429,00
  • GNC: $656,67

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.119,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil: $2.199,00
  • Gasoil Premium: $2.489,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.027,00
  • Nafta Premium: $2.406,00
  • Gasoil: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.440,00
  • GNC: $593,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245,00
  • Nafta Premium: $1.471,00
  • Gasoil: $1.225,00
  • Gasoil Premium: $1.409,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667,00
  • Gasoil: $1.358,00
  • Gasoil Premium: $1.666,00
  • GNC: $644,77

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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