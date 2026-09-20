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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 20 de septiembre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy domingo 20 de septiembre.

20 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 20 de septiembre

Estos son los valores de pizarra actualizados para hoy domingo 20 de septiembre en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $ 2.047,50
  • Nafta Premium: $ 2.257,50
  • Gasoil: $ 2.118,50
  • Gasoil Premium: $ 2.342,00
  • GNC: $ 689,00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $ 2.059,00
  • Nafta Premium: $ 2.359,00
  • Gasoil: $ 2.199,00
  • Gasoil Premium: $ 2.429,00
  • GNC: $ 676,63

Precios Axion

  • Nafta Súper: $ 2.119,00
  • Nafta Premium: $ 2.429,00
  • Gasoil: $ 2.199,00
  • Gasoil Premium: $ 2.489,00
  • GNC: $ 550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $ 2.037,00
  • Nafta Premium: $ 2.372,00
  • Gasoil: $ 2.187,00
  • Gasoil Premium: $ 2.447,00
  • GNC: $ 749,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $ 1.597,00
  • Nafta Premium: $ 1.825,00
  • Gasoil: $ 1.754,00
  • Gasoil Premium: $ 1.899,00
  • GNC: $ 529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $ 2.030,00
  • Nafta Premium: $ 2.223,00
  • Gasoil Premium: $ 2.389,00
  • GNC: $ 709,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $ 1.245,00
  • Nafta Premium: $ 1.471,00
  • Gasoil: $ 1.225,00
  • Gasoil Premium: $ 1.409,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $ 1.399,90
  • Nafta Premium: $ 1.667,00
  • Gasoil: $ 1.358,00
  • Gasoil Premium: $ 1.666,00
  • GNC: $ 657,63

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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