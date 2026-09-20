Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 20 de septiembre

Estos son los valores de pizarra actualizados para hoy domingo 20 de septiembre en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires.

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Precios YPF

Nafta Súper: $ 2.047,50

Nafta Premium: $ 2.257,50

Gasoil: $ 2.118,50

Gasoil Premium: $ 2.342,00

GNC: $ 689,00

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2.059,00

Nafta Premium: $ 2.359,00

Gasoil: $ 2.199,00

Gasoil Premium: $ 2.429,00

GNC: $ 676,63

Precios Axion

Nafta Súper: $ 2.119,00

Nafta Premium: $ 2.429,00

Gasoil: $ 2.199,00

Gasoil Premium: $ 2.489,00

GNC: $ 550,00

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2.037,00

Nafta Premium: $ 2.372,00

Gasoil: $ 2.187,00

Gasoil Premium: $ 2.447,00

GNC: $ 749,00

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1.597,00

Nafta Premium: $ 1.825,00

Gasoil: $ 1.754,00

Gasoil Premium: $ 1.899,00

GNC: $ 529,00

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2.030,00

Nafta Premium: $ 2.223,00

Gasoil Premium: $ 2.389,00

GNC: $ 709,00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1.245,00

Nafta Premium: $ 1.471,00

Gasoil: $ 1.225,00

Gasoil Premium: $ 1.409,00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1.399,90

Nafta Premium: $ 1.667,00

Gasoil: $ 1.358,00

Gasoil Premium: $ 1.666,00

GNC: $ 657,63

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.