Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 20 de septiembre

Estos son los valores de pizarra actualizados para hoy domingo 20 de septiembre en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires.
Precios YPF
- Nafta Súper: $ 2.047,50
- Nafta Premium: $ 2.257,50
- Gasoil: $ 2.118,50
- Gasoil Premium: $ 2.342,00
- GNC: $ 689,00
Precios Shell
- Nafta Súper: $ 2.059,00
- Nafta Premium: $ 2.359,00
- Gasoil: $ 2.199,00
- Gasoil Premium: $ 2.429,00
- GNC: $ 676,63
Precios Axion
- Nafta Súper: $ 2.119,00
- Nafta Premium: $ 2.429,00
- Gasoil: $ 2.199,00
- Gasoil Premium: $ 2.489,00
- GNC: $ 550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $ 2.037,00
- Nafta Premium: $ 2.372,00
- Gasoil: $ 2.187,00
- Gasoil Premium: $ 2.447,00
- GNC: $ 749,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $ 1.597,00
- Nafta Premium: $ 1.825,00
- Gasoil: $ 1.754,00
- Gasoil Premium: $ 1.899,00
- GNC: $ 529,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $ 2.030,00
- Nafta Premium: $ 2.223,00
- Gasoil Premium: $ 2.389,00
- GNC: $ 709,00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $ 1.245,00
- Nafta Premium: $ 1.471,00
- Gasoil: $ 1.225,00
- Gasoil Premium: $ 1.409,00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $ 1.399,90
- Nafta Premium: $ 1.667,00
- Gasoil: $ 1.358,00
- Gasoil Premium: $ 1.666,00
- GNC: $ 657,63
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.