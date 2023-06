Petróleo cae a mínimo de últimos tres meses después que Goldman Sachs recortara previsión de precio

El petróleo cerró hoy en un mínimo de tres meses, extendiendo las pérdidas de la semana pasada, luego de que Goldman Sachs recortara su pronóstico respecto a la evolución del precio del crudo por tercera vez en seis meses.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 4,3%, en US$ 67, con lo que borró un repunte inicial avivado por la decisión de Arabia Saudita de hace menos de dos semanas de reducir 1 millón de barriles por día de producción.

Goldman Sachs recortó el domingo sus previsiones sobre el precio del petróleo, citando suministros mayores de lo esperado a finales de este año y hasta 2024.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La previsión de precios del banco de inversión para diciembre se sitúan ahora en US$ 86 el barril de Brent, frente a los US$ 95 de la anterior proyección, y en US$ 81 en el caso del WTI, contra los US$ 89 previstos hace un mes.

"Los indicadores del mercado físico están sacudiendo la confianza de los alcistas que esperan que el mercado cambie de un superávit a un déficit en los próximos meses", dijo Rebecca babin, operador senior de energía en CIBC Private Wealth, a Bloomberg.

Con información de Télam