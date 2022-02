Leve baja del petróleo a la espera de la OPEP+, los stocks en EE.UU. y la ola de frío

El mercado del petróleo puso freno hoy a la suba del precio del barril, con la expectativa puesta en la cumbre de mañana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) y a la espera de los datos sobre los inventarios en los Estados Unidos en medio de una ola de frío de polar que amenaza con paralizar la producción.

El barril de la variedad WTI cerró sin variaciones en 88 dólares mientras que el tipo Brent cayó 0,1% y se pactó en 89 dólares, según cifras suministradas por el New York Mercantile Exchange (Nymex).

Los ministros de Petróleo y Energía de los países de la alianza OPEP+, que agrupa a 23 naciones lideradas por Arabia Saudita y Rusia, decidirán mañana si aumentan la producción de crudo a partir de marzo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El crudo alcanzó el viernes último su precio máximo desde 2014 debido a las crecientes tensiones por la crisis en Ucrania y por el repunte del consumo después de las restricciones por la covid-19.

Algunos analistas consideran que la OPEP+ podría resolver subir su producción, para contener la suba de los precios de los carburantes que complica la inflación en todo el mundo.

Sin embargo, muchos de las naciones que integran el cartel petrolero enfrentan problemas de bombeo y muchas de ellas no alcanzan a producir los niveles comprometidos.

El mercado también está a la espera de los reportes de inventarios en los Estados Unidos. Los analistas esperan que los stock hayan aumentado en 1,8 millones de barriles.

Sin embargo, la persistente ola de frío polar que cruza todo el hemisferio norte ha paralizado la producción en Alaska y en Canadá y amenaza con extenderse hacia los campos petroleros de Texas, tal como ocurrió el año pasado, generando importantes cortes de suministro y disparando los precios, tanto de los combustibles como del gas natural.

Aún así y de no prosperar un aumento de la producción de la OPEP+, el mercado en el mediano plazo observa que los precios irán a la baja debido a que los productores de hidrocarburos no convencionales de los Estados Unidos tienen previsto incrementar su producción en no menos del 25% respecto del año anterior.

Por su parte, el gas natural cayó 0,8% y cerró en 4,84 dólares por millón de BTU para los contratos de entrega en marzo.

Finalmente, el oro cerró en 1.801 dólares por onza lo que equivale a un incremento del 0,2% respecto del cierre de la víspera.

Con información de Télam