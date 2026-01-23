Cuántos dias le corresponden de vacaciones a una empleada domestica

Qué dice la ley de trabajo sobre las vacaciones

El régimen de trabajo en casas particulares establece reglas claras sobre el descanso anual pago de las trabajadoras y trabajadores del sector. Se trata de un derecho básico, muchas veces desconocido o aplicado de manera incorrecta, tanto por empleadores como por el propio personal. La cantidad de días de vacaciones depende, principalmente, de la antigüedad y del tiempo efectivamente trabajado durante el año.

Para acceder al régimen completo de vacaciones, la empleada doméstica debe haber prestado servicios durante al menos seis meses en el año calendario. La antigüedad se calcula tomando como referencia el 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones. Quienes cumplen ese requisito acceden a los días de descanso que fija la ley según su antigüedad en el empleo.

Vacaciones según la antigüedad

La normativa vigente establece los siguientes plazos de descanso anual, expresados en días corridos:

De 6 meses a 5 años de antigüedad: 14 días

De 5 a 10 años: 21 días

De 10 a 20 años: 28 días

Más de 20 años: 35 días

Estos días deben abonarse antes del inicio de las vacaciones y el pago debe ser equivalente a lo que la trabajadora hubiera cobrado si prestaba tareas normalmente.

Empleada doméstica: qué vacaciones corresponden

¿Y si no se completan los seis meses?

En los casos en los que la trabajadora no alcanza los seis meses de trabajo durante el año, igual corresponde un descanso proporcional, siempre que haya trabajado al menos cuatro semanas. La escala es la siguiente:

Entre 4 y 7 semanas trabajadas: 1 día

Entre 8 y 11 semanas: 2 días

Entre 12 y 15 semanas: 3 días

Entre 16 y 19 semanas: 4 días

Más de 20 semanas: 5 días

Este esquema aplica, especialmente, al personal con retiro que comenzó a trabajar durante el año.

Empleadas domésticas: vacaciones de enero

Cuándo se pueden tomar las vacaciones

Las vacaciones deben otorgarse dentro del período legal que va del 1° de noviembre al 30 de marzo del año siguiente. Comienzan, como regla general, el primer lunes o el primer día habitual de trabajo de la semana.

La ley también habilita cierta flexibilidad:

La trabajadora puede solicitar fraccionar las vacaciones para tomarlas en distintos momentos del año.

El empleador debe garantizar, de todos modos, un período continuo no menor a dos tercios del total de días que correspondan según la antigüedad.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores están obligados a registrar a los trabajadores de casas particulares en ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual y contempla los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de ARCA con clave fiscal. En caso de no contar con ella, se debe gestionar previamente la Solicitud de Clave Fiscal. Cargar los datos del trabajador. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente la información asociada. Verificar los datos personales y completar los campos requeridos por el sistema. Ingresar el domicilio del trabajador. Si ya figura en la base de datos, se puede seleccionar; de lo contrario, debe cargarse uno nuevo. Informar las características de la relación laboral: tipo de tarea, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o permanente. Señalar el domicilio laboral, que puede seleccionarse de una lista o cargarse manualmente. Revisar toda la información ingresada y confirmar el trámite.

Con estos valores y el bono extraordinario vigente, las empleadas domésticas llegan a diciembre de 2025 con una actualización salarial obligatoria, que será la base para la incorporación definitiva de esos montos al salario básico a partir del próximo año.