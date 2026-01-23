Cuando una empleada domestica es despedida, ¿a qué tiene derecho?

Despidos empleadas domésticas

El personal de casas particulares cuenta con derechos laborales reconocidos por la ley, al igual que cualquier trabajador en relación de dependencia. En caso de despido sin causa, la empleada doméstica tiene derecho a percibir una indemnización y una liquidación final, que deben ser abonadas por el empleador al momento de finalizar la relación laboral.

Cuando el empleador decide terminar el vínculo laboral sin una causa justificada, corresponde el pago de una indemnización por despido. El monto se calcula tomando como base un mes de sueldo por cada año trabajado o por fracción mayor a tres meses.

Empleadas domésticas: qué hacer en caso de despido

Para realizar el cálculo, se considera la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de trabajo o durante todo el período trabajado si la antigüedad es menor a 12 meses. En ningún caso la indemnización puede ser inferior a un mes de sueldo.

Qué incluye la liquidación final de las empleadas domésticas

Además de la indemnización, la empleada despedida tiene derecho a cobrar:

Sueldo correspondiente a los días trabajados en el mes del despido.

Aguinaldo proporcional , calculado hasta la fecha de finalización de la relación laboral.

Vacaciones no gozadas, que deben abonarse en dinero si no fueron tomadas.

Estos conceptos forman parte de la liquidación final y deben ser pagados aun cuando el despido se produzca de manera inmediata. En caso de dudas o desacuerdos sobre el monto de la liquidación, la trabajadora puede solicitar asesoramiento en la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que cuenta con sedes y orientación legal para el sector.

Empleadas domésticas derechos

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores están obligados a registrar a los trabajadores de casas particulares en ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de manera virtual y contempla los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de ARCA con clave fiscal. En caso de no contar con ella, se debe gestionar previamente la Solicitud de Clave Fiscal. Cargar los datos del trabajador. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente la información asociada. Verificar los datos personales y completar los campos requeridos por el sistema. Ingresar el domicilio del trabajador. Si ya figura en la base de datos, se puede seleccionar; de lo contrario, debe cargarse uno nuevo. Informar las características de la relación laboral: tipo de tarea, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o permanente. Señalar el domicilio laboral, que puede seleccionarse de una lista o cargarse manualmente. Revisar toda la información ingresada y confirmar el trámite.

