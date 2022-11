Denuncian el negocio ilegal de las empresas que controlan los boliches de Bariloche

Luego de una larga investigación, Grisú y Alliance, las empresas controlantes de los principales boliches de la ciudad de Bariloche, fueron sancionadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) con una multa millonaria y una orden de desconcentración del negocio. Los equipos técnicos del Gobierno acreditaron una cartelización para fijar precios y repartirse el mercado de servicios de discoteca para el turismo estudiantil.

A partir de una investigación instruida por la CNDC, la autoridad recomendó a la Secretaría de Comercio sancionar a la empresa ALLIANCE S.A.S. con una multa de 150 millones de pesos -la máxima posible bajo la ley vigente-, y a la empresa GRISÚ S.A. con una multa de 90,3 millones de pesos por la existencia de un acuerdo para fijar precios y repartirse el mercado de servicios de discoteca para el turismo estudiantil histórico en esta ciudad. Asimismo, la Comisión dispuso que la disco Genux (CADEHSUR S.A.) no sea controlada por una persona humana o jurídica que tenga vinculación con Alliance, ni sus directivos o accionistas.

Un negocio turbio

La investigación comenzó en 2018 a raíz de una denuncia del socio gerente de Powerlink, una empresa que se dedica a organizar espectáculos y reuniones de carácter artístico y cultural en el establecimiento "Puerto Rock Bariloche" y que, para el turismo estudiantil que visita la ciudad, organiza la denominada “fiesta de bienvenida” y otros eventos destinadas a este público. Las firmas denunciadas ofrecen servicios de discoteca en Bariloche y, específicamente, ofertan este tipo de servicios a las agencias de turismo que comercializan paquetes de viajes estudiantiles para egresados de las escuelas secundarias de todo el país. En concreto, Alliance opera las discotecas By-pass, Rocket, Cerebro y Genux, mientras que la empresa Grisú opera la discoteca homónima, todas ellas ubicadas en la ciudad de la provincia de Río Negro.

En la investigación se corroboró que las empresas cerraron un acuerdo para la fijación conjunta de los precios de las entradas a las discotecas operadas por ellas, emitiendo un tarifario único que hacían llegar a las agencias de turismo de forma periódica, incluyendo el porcentaje de aumento. En los casos en los que existieron negociaciones con las agencias de turismo en relación al precio y a las condiciones de pago, éstas se basaban en dicho tarifario único.

Asimismo, se verificó un acuerdo para el reparto de mercado por franja horaria entre las empresas denunciadas y la denunciante. El mismo estuvo instrumentado por medio de un "Memorándum de Entendimiento" que estuvo vigente desde 2004 hasta el año 2017 inclusive.

¿Cómo funcionaba?

El esquema se encontraba basado en el fraccionamiento del mercado entre el segmento de “Pre Dancing”, con horario de 17 a 00.00 y, el segmento de “Discoteca Nocturna” a partir de las 00.00. La repartición del mercado se organizó con Powerlink en la franja del “Pre Dancing” ofreciendo la “fiesta de bienvenida” y otras fiestas, y Alliance y Grisú, en la franja de “Discoteca Nocturna”, ofreciendo el servicio de discoteca en By-pass, Rocket, Cerebro, Genux y Grisú. A su vez, se corroboró el reparto de clientes para que, a lo largo de la duración del viaje de egresados, los estudiantes concurran, como mínimo, una noche a cada discoteca en horario nocturno y para que concurran tanto a las fiestas prestadas en horarios de matinée como en horario nocturno.

Según el documento oficial al que accedió El Destape, estas prácticas concertadas generaron un claro perjuicio de manera directa a las agencias de turismo estudiantil e indirectamente a los estudiantes que en definitiva demandan a Bariloche como destino de viajes de egresados. En efecto, la concertación permitió que las empresas cobren mayores precios que los que hubieran prevalecido en ausencia de la conducta y cuenten con una mejor posición negociadora ante las agencias de turismo frente a la que habría cabido en ausencia del acuerdo, e impidió que los consumidores finales puedan adquirir una cantidad diferente de noches de discotecas a las establecidas por las firmas investigadas.

Además de las multas aplicadas y la desconcentración ordenada a Alliance, la CNDC ordenó el cese de la cartelización e intercambio de información, y proceder a la comercialización y fijación de condiciones comerciales de forma independiente y competitiva y que Alliance se abstenga de comercializar noches de discoteca por cuenta de terceros y, en particular, no cooperar ni coordinar la venta conjunta de servicios de discoteca con otros operadores, no exigir a terceros ningún tipo de negociación exclusiva que condicione la adquisición de los servicios de cualquier competidor, además de no realizar la venta conjunta de las discotecas que ésta controle y/o administre.

Si bien la empresa Powerlink fue encontrada responsable de las prácticas concertadas señaladas, la CNDC decidió no aplicar multa económica en función de su colaboración para aportar las pruebas suficientes para la detección de las mencionadas conductas.