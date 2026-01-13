Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en enero 2026 y el salario que gana

Choferes de colectivos cuánto aumentan los salarios

Los choferes de colectivos representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzaron enero de 2026 sin una nueva actualización salarial. Los ingresos que perciben actualmente surgen del último acuerdo paritario cerrado a fines de 2025 y se mantienen sin cambios hasta que se reanuden las negociaciones con las cámaras empresarias. De este modo, a diferencia de otros gremios del transporte, el inicio del año encuentra a los colectiveros con los salarios congelados en valores de 2025, a la espera de definiciones en la mesa paritaria.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en enero de 2026

Según el último entendimiento firmado por la UTA, un conductor de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires debía alcanzar en noviembre de 2025 un salario básico conformado de $1.370.000. Al sumar los conceptos adicionales previstos en el convenio —como viáticos, premios y otros ítems—, el ingreso total mensual del personal de conducción ronda los $1.682.000, cifra que continúa vigente durante enero de 2026. Este esquema salarial es el que rige mientras el sindicato, conducido por Roberto Fernández, define el momento de reabrir la negociación paritaria para discutir nuevos aumentos.

Choferes de colectivos sin aumento confirmado

Choferes de colectivos salarios

Antigüedad y adicionales: claves del salario final

Los salarios de los choferes están regulados por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, que establece una estructura salarial compuesta por varios ítems. El adicional más relevante es el de antigüedad: por cada año trabajado, el conductor suma $20.550 mensuales, según los valores vigentes al cierre de 2025. Esto implica que un chofer con 10 o 15 años de servicio puede percibir un ingreso sensiblemente superior al básico inicial. A esto se agregan premios por asistencia y puntualidad, además de sumas fijas por viáticos, que explican buena parte del salario total informado.

El escenario de la UTA contrasta con el de otros sindicatos del sector. El Sindicato de Camioneros, por ejemplo, acordó una suba del 4,7% para enero de 2026, además de un bono anual extraordinario, beneficios que no forman parte del convenio de los colectiveros. Estas diferencias reflejan que, aunque pertenecen al mismo sector, cada gremio negocia de manera independiente, con resultados dispares en términos de aumentos y beneficios para el comienzo del año.

Con una inflación que continúa presionando sobre el poder adquisitivo, la atención ahora está puesta en las próximas semanas. La UTA deberá sentarse nuevamente a negociar un nuevo porcentaje de aumento para 2026, con el objetivo de actualizar los salarios de los choferes de colectivos urbanos y de media distancia y evitar un mayor atraso frente al costo de vida.