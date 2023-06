Los judiciales de CABA le ganaron a la inflación en el primer semestre: el gran aumento que cerraron para julio

El Sitraju CABA había rechazado una propuesta anterior a inicios del mes y declarado "estado de alerta y movilización" ante la insuficiencia de la primera propuesta.

El sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju) anunció un nuevo aumento paritario bimestral correspondiente a junio y julio. De esta manera, el aumento acumulado es del 67,32%, superando así la inflación.

El Sitraju CABA había rechazado una propuesta anterior a inicios del mes y declarado "estado de alerta y movilización" ante la insuficiencia de la primera propuesta e iniciado una campaña por todos los sectores para lograr con organización lo que se materializó finalmente el día de ayer. Además, se incluyó un importante artículo al acta que resignifica la importancia de la mesa salarial y de los convenios colectivos de trabajo.

El acuerdo y la firma del acta se realizaron en el edificio del Consejo de la Magistratura de la calle Roca; en esta oportunidad, ante cientos de trabajadores y trabajadoras judiciales que se hicieron presente tanto en el salón como en la calle. La secretaria general de la FE- SITRAJU y diputada nacional Vanesa Siley destacó que en el acta agregaron "un párrafo donde se ratifica el carácter fundamental que tiene la paritaria, porque es la instancia donde se discute el salario y no otra; no la judicial, no la de los amparos, ni las cautelares, la salarial. Y donde además, los trabajadores y trabajadoras tenemos voz y voto; por eso la vamos a cuidar”.

Cómo queda el nuevo aumento

11% a junio

8% a julio

El aumento acordado también incluye a los trabajadores contratados e impacta directamente en ítems tales como: suplemento incentivo al personal, asignaciones familiares por hijo/a, subsidios a los jardines maternales y viáticos. La próxima reunión paritaria se realizará el 16 de agosto.

Paritarias 2023: el gremio del caucho acordó una suba del 36% hasta agosto

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), que lidera José Pasotti, alcanzó un acuerdo con la Federación Argentina del Caucho (FAIC) para cerrar un 36% de aumento salarial acumulativo por el período de mayo a agosto. Además, habrá una suma inédita en carácter de premio a la asistencia y un incremento en el reconocimiento a la antigüedad.

Según lo anunciado a través de sus redes sociales, el nuevo aumento se abonará en “cuatro tramos acumulativos” y detallaron que “en agosto nos volveremos a sentar para negociar”. Los mismos serán del 10% en mayo, 10% en junio, 8% en julio y finalmente 8% en agosto. Al respecto, el dirigente gremial sostuvo que “se logró algo que era muy esperado y por eso nunca abandonamos la lucha”.