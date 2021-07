Paritarias 2021: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Sanidad

La Federación de Trabajadores de la Sanidad había anunciado un paro por 24 horas para este jueves en reclamo por mejoras salariales.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por cinco días a partir de este miércoles en medio del conflicto con Sanidad. La Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) había anunciado un paro por 24 horas para este jueves en reclamo por mejoras salariales.

La cartera que conduce Claudio Moroni decidió "prorrogar a partir de las 00 (cero) horas del día 28 de julio de 2021 y por el término de cinco (5) días la conciliación obligatoria dictada" con el fin de acercar las partes y evitar la medida de fuerza anunciada. El documento oficial aclaró que si bien “persisten las causales que dieron origen al conflicto”, la prórroga de la conciliación dictada en junio es a raíz de “la importancia de la actividad afectada cuya prestación resulta esencial para asistir a la sociedad en el marco de la actual emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la Pandemia” y “en procura de lograr un acuerdo sobre el conflicto planteado”.

FATSA es liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT. “Los trabajadores de Sanidad de todo el país paramos el jueves por 24 horas. Seguiremos adelante con nuestro Plan de Lucha Nacional hasta lograr nuestro objetivo”, manifestó el propio Daer en sus redes sociales agregando el hashtag #SinSalarioNoHaySalud. En el documento que publicó el gremio, se justificó la medida haciendo referencia a que “las escalas salariales 122/75, 108/75, 103/75, 107/75 y 459/06 se encuentran vencidas” y que “luego de largas negociaciones no se ha podido acordar una nueva escala en cada convenio colectivo”.

En ese sentido, el gremio apuntó a “los representantes patronales” que “se han negado sistemáticamente a concretar los justos aumentos salariales que reclamamos”. Los trabajadores reclaman un incremento del 45%. Por su parte, los empresarios insisten en que no están en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI), pero esa decisión está subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno aún no resuelve ese punto.

“Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que corresponde y si no tienen recursos, que los vayan a buscar”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Sanidad en un comunicado de prensa que difundieron la semana pasada, en el que también señalaron: “Nos quieren confundir hablando de merecimientos e imposibilidades. Los trabajadores no nos confundimos, sabemos lo que queremos y lo vamos a conseguir”, cerró.