Paritarias 2021: Aceiteros logró un salario mínimo de $153 mil y bono de $104 mil

El Secretario General de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, se refirió al acuerdo alcanzado por los aceiteros en su paritaria.

El Secretario General de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, se refirió al acuerdo alcanzado por los aceiteros en su paritaria 2021 y señaló que “hace 16 años tenemos esta modalidad de pedido salarial para satisfacer las necesidades de los trabajadores".

"Es el resultado del parámetro del INDEC. Nosotros sumamos las necesidades. A partir del 1ero de enero, un peón va a cobrar $153 mil por mes y un bono extraordinario de $104 mil”, dijo en diálogo con El Destape Radio.

El dirigente gremial señaló que “nosotros tenemos la conciencia y hace 16 años llevamos los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas veces las patronales no favorecen a los trabajadores y los Gobiernos tampoco. Los trabajadores no ganan pero nosotros tratamos que no pierdan. Para que un trabajador gane, deberían sumarle todos los meses el porcentaje de la inflación”.

“La única manera que tenemos de tener fuerza es la conciencia. La conciencia de saber lo que un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente”, añadió Yofra sobre la exitosa paritaria en su sector.

Además, aclaró el sindicalista: “La inflación es muy general e implica todas las categorías y a los trabajadores lo que más le afectan son los alimentos. Y esa inflación es más alta que la indica el INDEC”, concluyó.

El comunicado de aceiteros sobre su paritaria

El planteo de nuestra organización se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Durante enero, febrero y marzo de 2022 el salario inicial consistirá en $ 140.000 más una suma de $ 13.000 no remunerativa que se incorporará al remunerativo a partir del mes de abril de 2022. Asimismo, en el mes de agosto de 2022 se efectuará una revisión de este acuerdo.

Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 104.214 para todos los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, que será liquidado en los meses de febrero y marzo de 2022.

Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010 y que desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, imputamos como participación en las ganancias.

Compañeras y compañeros, este nuevo logro le pertenece a las y los trabajadores aceiteros que han demostrado una y otra vez su unidad, solidaridad y conciencia de clase. El Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal es una conquista de la lucha colectiva en cada planta y en cada sector de trabajo, tanto en el día a día, como en las grandes huelgas que supimos sostener por 25 días en mayo de 2015 y, nuevamente, durante 21 días en diciembre de 2020.

Y también de la organización gremial que continuamos construyendo, enfrentando las crisis concurrentes sanitaria, económica y social, con la firme decisión de defender los legítimos derechos de las compañeras y los compañeros representados utilizando todas las herramientas disponibles, fundamentalmente el derecho de huelga, ejerciendo la democracia sindical y practicando la solidaridad con conciencia de clase. ¡Viva la lucha aceitera! ¡Viva la clase trabajadora! Comisión Directiva. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. F.T.C.I.O.D y A.R.A.