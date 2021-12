Paritarias 2021: 50%, la nueva pauta que firmaron los gremios para ganarle a la inflación

La apertura de una tercera ronda de paritarias y el otorgamiento de bonos de fin de año buscan ganarle a la inflación este año.

El Gobierno acordó este martes un 50% de aumento total para docentes y no docentes universitarios, con lo cual no solo da un aval a nueva ronda de reapertura de las paritarias 2021 para privados, sino que marca además la pauta mínima que pretenderán los principales gremios para ganarle este año a la inflación.

Con esta firma alcanzada se cumple con el compromiso del presidente Fernández de ganarle a la inflación, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, encabezó una nueva mesa diálogo de seguimiento para docentes y no docentes, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

Tras la reunión, se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para las y los docentes y no docentes universitarios, el aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021. Además, se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de 2500 pesos para los docentes, que se suma al bono por conectividad de 2000 y 3000 para los no docentes.

Paritarias 2021: cómo ganarle a la inflación

La apertura de una tercera ronda de paritarias y el otorgamiento de bonos de fin de año, ayudarían a concretar la promesa del Gobierno de recuperar los salarios por encima de la inflación, mientras algunos gremios procuran alcanzar mejoras por arriba del 50%.

El gremio de Obras Sanitarias pactó con la empresa estatal AySA un 52% y están en tratativas para alcanzar esa meta los de Comercio y la Asociación Bancaria, entre otros. En la primera ronda de negociaciones los gremios se guiaron por la pauta presupuestaria del Gobierno de un 29% de inflación anual, que fue rápidamente superada.

En la segunda ronda, luego de que Economía actualizara el indicador al 45%, los gremios volvieron a la carga para alcanzar esa cifra. Ahora en una tercera vuelta de negociaciones paritarias los sindicatos van por alcanzar cifras superiores al 50%.

Uno de los gremios que ya alcanzó esa cifra es la Federación de Aceiteros, que ya acordó con las patronales un 39% de incremento desde el 1 de enero que llevará el básico de la actividad a 153 mil pesos. Otras organizaciones sindicales como la Federación de la Carne pactó un pago extraordinario de 20 mil pesos y postergan recuperar el atraso salarial hasta el próximo año.

También la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS), acordó con las cámaras empresarias un bono extraordinario por el periodo de las Fiestas de 13 mil pesos para los trabajadores de supermercados y anunció que en enero buscará la revisión de la paritaria del sector que llegó al 41,5% para el año en curso.

Los bonos de fin de año que ya consiguieron algunos gremios, también se extendieron a otras organizaciones como los trabajadores estatales de la Salud que hayan cumplido sus funciones en el marco de la Resolución 048 o en planta permanente y recibirán un bono de $20.000.

A los gremios se agregan los jubilados que recibirán un bono superior a los $5.000 (lo que representa una suba del 17% para la mínima) y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que tendrán un bono de $8000, según informó el Ministerio de Desarrollo social, que será en concepto de medio aguinaldo.

Las industrias que prevén otorgar mayores incrementos hasta el momento son: Servicios financieros (51,4%), packaging (49%), High tech – servicios, software y comercio electrónico (47,5%), Bancos (47,5%), Maquinaria (47,5%), Logística (47%), Fintech (46,85%), Energía - oil & gas (46%); servicios (46%), Ciencias de la vida (45,6) y Medios y entretenimiento (45,2%).