Los déficits primario y financiero cayeron en términos reales en once meses, según la OPC

Los déficits primario y financiero de los primeros once meses de 2022 mostraron una reducción respecto del mismo período del año pasado en términos reales, es decir descontando la inflación acumulada, de acuerdo con el informe dado a conocer hoy por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El ente bicameral indicó que entre enero y noviembre el resultado primario (sin considerar el pago de servicios de deuda) fue deficitario en un billón 954.512 millones de pesos, un 56,9% más que en el mismo lapso de 2021 en términos nominales, pero un 7,7% menos a valores constantes; en tanto representó el equivalente a 2,4 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), en línea con la meta del 2,5% acordada para todo el año con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, el déficit financiero alcanzó a 3 billones 224.651 millones de pesos, un 62,9% de incremento nominal interanual, con una caída en términos reales del 4,1%, equivalente al 3,9% del PBI.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio de Economía difundirá el informe oficial el próximo martes 20 de diciembre, aunque las cifras pueden diferir por cuestiones metodológicas.

El desempeño fiscal viene experimentando mejoras ininterrumpidas desde julio, lo que se reflejó en los resultados de las variaciones mensuales.

En este caso, en noviembre el déficit primario fue de $210.198 millones, con bajas tanto en la comparación nominal (-46,8%) como en la real (-72,4%), mientras que el desbalance financiero fue de $472.157, con una baja nominal del 7,2% y del 51,8% a valores constantes.

Los guarismos de los primeros once meses fueron el resultado de ingresos totales por 11 billones 590.609 millones de pesos, gastos totales por 14 billones 815.261 millones y gastos primarios por 13 billones 545.121 millones de pesos.

Los ingresos tuvieron una contracción real del 4,5% en la comparación interanual, debido a los factores que incidieron en una alta base de comparación: la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario ($205.536 millones en noviembre de 2021 contra $7.250 el mes pasado) y los $427.401 millones ingresados en septiembre del año pasado en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a la baja en el gasto, la principal incidencia destacada por la OPC fue la de los gastos de capital, con un descenso interanual real del 32,9%, que en el caso particular de noviembre tuvo el retroceso más pronunciado del año (79,3%).

En el acumulado de los primeros once meses, las Prestaciones sociales tuvieron un alza real del 1,5%, destacándose las mejoras en Jubilaciones y Pensiones (1,2%), Asignaciones familiares (1%) y Pensiones no contributivas (1,1%), en tanto otros programas (Potenciar Trabajo, Becas Progresar, etc) mostraron un crecimiento real del 3,4%.

Los subsidios económicos evidenciaron una caída real del 6,8%, y los gastos en personal mejoraron en un 9%.

Bienes y servicios fue el rubro que concentró el mayor recorte, con una caída real del 31,3%, así como las Transferencias a Provincias (-7,7%) y Otros gastos corrientes (-51,8%).

Con información de Télam