Identifican signos de recuperación en el mercado de oficinas premium en Argentina y la región

La vacancia en el mercado de oficinas premium comienza paulatinamente a estabilizarse, mostrando incrementos moderados luego de un periodo con un comportamiento al alza muy marcado, lo cual sugiere esbozos de una recuperación en el sector de la Argentina y la región.

La vacancia en el mercado de oficinas premium de Sudamérica comenzó a estabilizarse lentamente en el primer semestre del 2022, destacó el informe de mercado elaborado por el Departamento de Investigación de Cushman & Wakefield.

El estudio informó que si bien hay signos de recuperación en el sector cada vez se opta más por modalidades híbridas, y esto hace que el ritmo de ocupación de oficinas sea lento.

Al respecto, José Viñas, director de Brokerage de Cushman & Wakefield, señaló que “lo que se está observando son firmas que desocupan oficinas que no cuentan con características premium para tomar metros en otras con mejores condiciones, que en el mercado se llama "fly-to-quality”.

Asimismo, desde Brokerage de Cushman & Wakefield esperan que para el segundo semestre continúe la tendencia descripta en el primero, aunque no creen que los indicadores tengan una reducción significativa, ya que las empresas siguen especulando sobre las condiciones del trabajo presencial.

En todas las ciudades de la región hay signos de recuperación de la vacancia a un ritmo constaste en los espacios con características premium, pero en las ciudades que se observan más marcados son Río de Janeiro, São Paulo y Santiago.

La ciudad de Buenos Aires alcanzó una vacancia del 15,9% en el primer semestre de 2022 lo que representa una mejora de 20% con respecto al mismo periodo de 2021.

En Brasil, la ciudad de Río de Janeiro, registró un 34,3%, el nivel más bajo en todo el año, para continuar su recuperación, lo mismo que en la ciudad de Sao Paulo, que con 22,46% tocó los niveles más bajos desde fines de 2020.

En Colombia, la ciudad de Bogotá registró una tasa de vacancia del 11,7%, Santiago de Chile llegó a 10,07%, en tanto que en la ciudad peruana de Lima la vacancia descendió a 15,6%.

Con respeto a los precios de las oficinas premium en la ciudad de Buenos Aires tienen un valor promedio de alquiler de US$ 24,2 el metro cuadrado, en Santiago de Chile se mantiene estable y se ubicó en US$ 20 el metro cuadrado, en São Paulo sigue con US$ 19,6 el metro cuadrado, mostrando una estabilización de precio respecto del mismo período del año pasado.

Por último, la superficie de obras en construcción se mantiene en la ciudad de Buenos Aires con 243.718 metros cuadrados y lidera el ranking de proyectos y obras para el 2030 con 973.000 metros cuadrados.

Con información de Télam