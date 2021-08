Volvió Dujovne y ahora aconseja cómo mejorar salarios y salir de la pobreza

El ex ministro de Hacienda del macrismo publicó una columna en la que aconseja cómo mejorar salarios, aumentar la inversión y salir de la pobreza.

Se acercan las PASO y varios ex funcionarios del macrismo se alinean a la campaña, con opiniones y columnas que apuestan al olvido de los y las votantes. Este lunes fue el turno del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien publicó una columna en el diario La Nación, en el que esgrime una serie de ideas rectoras de la economía para salir de la pobreza, mejorar la producción y la inversión y recuperar los salarios, materias que su administración deterioró gravemente.

"Existe otra manera sostenible en el tiempo de combatir la pobreza, mejorar los salarios reales y entrar en una nueva era de crecimiento que mediante un aumento en la productividad de nuestro país. Eso se logra con más inversión en capital físico (...) La inversión depende de varios factores, pero el más relevante es el costo del capital", detalla el funcionario que firmó el acuerdo con el FMI por el mayor préstamo que el organismo entregó a un país.

El macrismo dejó, con la gestión de Dujovne sobre el final del mandato, una tasa de interés del 80 por ciento anual que hizo inviable cualquier tipo de inversión. Los salarios perdieron un 20 por ciento de poder de compra y la inversión en obra pública cayó un 61 por ciento. La única lluvia de inversiones fueron financieras y especulativas y eso derivó en un default que el siguiente gobierno debió reestructurar, luego de que el salvataje del Fondo solo permitió comprar tiempo hasta las elecciones y dar un canal de salida (fuga) en dólares a los que aprovecharon el carry trade.

Los consejos de Dujovne por la deuda

"Los defaults que hemos enfrentado dependen solo parcialmente de las recurrentes crisis fiscales que hemos enfrentado. Tanto el de 2014 como el de 2020 deben ser asociados directamente al escaso apego al respeto a los contratos que han mostrado las distintas administraciones kirchneristas que nos han gobernado", asegura Dujovne. Si bien es cierto que en 2019 consiguió un equilibrio fiscal primario, a partir de un ajustazo del gasto que ralentizó aún más la actividad económica, la cuenta financiera por el pago de intereses se disparó "comiéndose" el esfuerzo presupuestario.

Según Dujovne, un triunfo de Macri en 2019 habría hecho bajar el riesgo país COMPARTIR:

"Si el riesgo país se situaba en 850 puntos en el viernes previo a las PASO de 2019 y el lunes siguiente se elevó a 2000, es una simple identidad contable comprobar que con un triunfo del presidente Macri el riesgo país hubiera regresado a los niveles que exhibió entre 2016 y 2017 y la Argentina habría visto a los mercados de deuda voluntaria reabrirse, luego de haber corregido su desbalance fiscal y haber resuelto la incertidumbre política", asegura Dujovne, quien actualmente se dedica a asesorar a empresas.

Para las PASO la economía ya estaba en default y solo pagaba compromisos con los desembolsos del FMI. Luego de las PASO el ex presidente Mauricio Macri ordenó no intervenir en el mercado cambiario y promovió en un día un salto de 25 por ciento en el dólar, lo que impactó en los bonos y en el riesgo país. No fue un cambio de percepción.

Dujovne actualmente trabaja como consultor en asesoramiento a empresas por su cuenta. No es la misma consultora en la que se desempeñaba antes de asumir en la función pública y cuando compatibilizaba sus columnas televisivas. Este lunes hizo una pausa para hacer campaña.