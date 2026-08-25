La caída en la venta de televisores se ralentizó respecto al 23,8% que había bajado entre los mundiales 2018 y 2022.

En medio del retroceso del consumo, que también afecta crecientemente a los bienes durables, la venta de televisores por el Mundial 2026 se contrajo en relación a los dos mundiales previos. Así lo advirtió un informe privado en base a datos oficiales, que parecen ir a contracorriente de la idea de Javier Milei acerca de que la alta morosidad familiar tiene que ver con las compras de estos aparatos.

En concreto, durante los seis meses previos a la Copa del Mundo que se realizó en Estados Unidos, Canadá y México (es decir, entre enero y junio), los argentinos compraron 1.048.540 televisores, según cifras del Indec analizadas por la consultora Vectorial.

Esto supone una caída del 10,7% respecto a los 1.173.713 televisores vendidos en los seis meses previos a Qatar 2022, equivalente a unas 125.000 unidades menos. Y, a su vez, implica una baja del 31,9% respecto a los 1.539.972 televisores vendidos en el semestre anterior a Rusia 2018, equivalente a 491.000 aparatos menos, agregó el informe.

De este modo, la caída en la venta de televisores se ralentizó respecto al 23,8% que había bajado entre los mundiales 2018 y 2022, en medio de la crisis económica que afectó al último tramo del gobierno de Alberto Fernández.

Pero, aun así, durante el gobierno de Milei logró bajar un escalón más, tocando un piso histórico para la última década. Esta vez, no alcanzaron las numerosas promociones lanzadas por las cadenas de electrodomésticos, algunas para la compra en hasta 30 cuotas.

La caída en las ventas de electrodomésticos

El dato no es aislado, sino que se da dentro de la tendencia general de caída en el consumo y retracción del salario real, que en el último tramo de 2025 comenzó a afectar también a la compra de bienes durables.

Según mostró el Indec en su último informe disponible, en el segundo trimestre de 2026 las ventas de electrodomésticos aumentaron un 12,4% interanual a precios corrientes, lo que equivale a una caída de aproximadamente un 15% en términos reales. Y eso que esta cifra contiene, lógicamente, el fuerte aumento de la venta de televisores por el Mundial, cercana a un 60% real.

Lo mismo ocurre con otros bienes similares. "El patentamiento de automóviles exhibe también una leve contracción en los últimos meses, del mismo modo que lo hace el consumo de electrodomésticos. Las escrituras de inmuebles, por su parte, no crecen en los últimos meses, pero tampoco pierden los elevados niveles ganados en los últimos dos años, a tono con el comportamiento del crédito hipotecario", advirtió en ese sentido el último informe sobre consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La entidad patronal liderada por Mario Grinman, que se mantiene alineada políticamente al Gobierno pese a la fuerte baja de la actividad comercial y la destrucción del empleo en el sector, pidió superar la crisis de endeudamiento familiar, al agregar que "la caída en la mora y la consecuente reaparición del crédito serán condiciones necesarias para volver a encender el consumo de vehículos, electrodomésticos e inmuebles, que puede llevar al consumo general a niveles superiores".

Efectivamente, la morosidad familiar se encuentra en niveles récord para las últimas décadas, al ubicarse en un 12,7% en créditos bancarios y en un 30% incluyendo también entidades no financieras. Pero para Javier Milei, esto se debe en buena medida a la venta de televisores durante el Mundial.

"Una de las cosas que genera los problemas de créditos es que vino el Mundial. ¿Sabe qué hicieron muchos? Iban a cadenas de ventas de electrodomésticos y se llevaban televisores para el Mundial. ¿Qué creen que está pasando ahora? Dejaron de pagar muchos y esa morosidad está en el 50%", afirmó el Presidente la semana pasada en su discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario. Lamentablemente para él, la retracción en la venta de estos aparatos es un indicador más de que el problema de la mora es estructural.