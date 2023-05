El Banco Central compró US$451 millones y acumula 17 ruedas consecutivas con saldo positivo

El Banco Central finalizó hoy con un saldo un positivo de US$451 millones, con lo que extendió la racha de compras a 17 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$1.052 millones.

Esta compra fue la más importante del año, al superar la registrada el 13 de abril pasado por US$333 millones, en lo que formalmente fue la última jornada de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que contempla un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

En el mercado agroexportador se concretaron operaciones hoy por US$ 1.052,44 millones, precisó un comunicado del Banco Central.

La liquidación de hoy fue la más alta de todas las ediciones del Programa de Incremento Exportador -tres en total desde septiembre del año pasado en adelante-, con lo que logró el objetivo inicial fijado por el Gobierno nacional de alcanzar un monto ubicado en torno a los US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero.

“En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitieron acumular US$ 850 millones”, agregaron.

De esta manera, el organismo monetario indicó que "el acumulado de esta tercera edición alcanzó los US$ 5.086 millones”.

Esta es la octava vez en el año que el organismo monetario compró por montos de tres dígitos: la primera vez fue el 13 de enero, cuando sumó US$ 200 millones; el 13 de abril adquirió US$ 333 millones; el 21 de abril se hizo con US$290 millones; el 24 de abril dejó un saldo positivo de US$ 105 millones; el 12 de mayo sumó 101 millones de dólares; el 19 de mayo compró US$101 millones; mientras que el 24 de mayo sumó US$111 millones.

La tercera edición del PIE III finalizó su vigencia para el complejo sojero hoy, aunque el período para la liquidación de divisas por parte del sector exportador se extenderá hasta el viernes para compensar la inactividad del último feriado.

De esta manera, la comercialización de soja bajo este régimen cambiario especial tuvo su última jornada, tal cual como se estableció en el decreto 194/23 con el que el Ministerio de Economía puso en marcha el programa.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $250,37 promedio, con un incremento de 59 centavos respecto de ayer. De esta forma, en el quinto mes del año acumuló un aumento de $20,74, lo que equivale a un crecimiento del 9,03% en comparación con la última cotización que presentó en abril.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró sin cambios hasta los $ 490,02 y el MEP bajó 0,84%, en $ 467,28.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negoció a $490 por unidad, con una caída de $3 respecto a la víspera. Así, en mayo la divisa avanzó $21.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 68 centavos en comparación con su cierre precedente y finalizó en $239,40, mientras que a lo largo del mes acumuló un alza de $16,82 (7,55%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $325,48 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $413,11.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $438,15, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $500,74.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$1517 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$373 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$2.335 millones.

Con información de Télam