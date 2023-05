Arcor colocó ON por $ 22.000 M, Vista por US$ 40 M y Prisma un fideicomiso por $ 1.000 M

La productora de alimentos Arcor colocó obligaciones negociables por $ 22.000 millones, la petrolera Vista Energy emitió ON por US$ 40 millones y la empresa de medios de pago Prisma un fideicomiso financiero por $ 1.000 millones, según informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por su parte, Telecom anunció que saldrá al mercado de capitales en búsqueda de US$ 50 millones, también a través a obligaciones que podrían ampliarse hasta US$ 300 millones.

Arcor adjudicó las obligaciones negociables de la clase 19, denominadas en pesos, a la tasa Badlar más un margen aplicable del 0,99% nominal anual y con vencimiento el 12 de mayo de 2024, a un precio de emisión de 100% del valor nominal, por $ 8.459.677.423.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, hizo lo propio con la clase 20, denominadas en pesos, a Badlar más un margen aplicable del 3,95% nominal anual y con vencimiento el 12 de mayo de 2025, a un precio de emisión de 100% del valor nominal, por $ 13.540.322.577.

Por su lado, Vista emitió ON Clase XVI Adicionales a tasa cero por US$ 40.785.237 a ser pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable y con vencimiento el 6 de junio de 2026, y que fueron integradas únicamente en especie a través de la entrega de obligaciones Clase VII emitidas el 10 de marzo de 2021 con vencimiento en la misma fecha de 2024.

La empresa resolvió cancelar estas ON por un monto nominal de US$ 39.597.318 con lo cual, luego de esto, el valor nominal en circulación de las obligaciones Clase VII será de US$ 2.744.078.

En tanto, Prisma salió al mercado de capitales y emitió por primera vez una serie de fideicomiso financiero por $ 1.000 millones, cuyo objetivo es financiar el servicio de cobro anticipado a clientes de Payway.

Mediante esta funcionalidad, los comercios pueden adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24 horas de la venta, de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.

Banco Macro fue el encargado de organizar y estructurar el fideicomiso que obtuvo, para ambos bonos, la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings, mientras que TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción respecto del Programa de Fideicomisos Financieros y la emisión de la primera serie.

Por su parte, Telecom decidió ofrecer en suscripción las obligaciones negociables clase 15 a tasa cero denominadas en dólares, a ser emitidas al precio de emisión solicitado y pagaderas en pesos al tipo de cambio pago, con vencimiento a los 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación por US$ 50 millones, ampliable hasta US$ 300 millones.

Con información de Télam