Las bolsas internacionales y el petróleo cotizan en baja frente a la tensión entre Rusia y Ucrania

Las principales bolsas internacionales y el petróleo operaban hoy con caídas en los mercados de referencia en una jornada marcada por las preocupaciones frente a la escalada entre Rusia y Occidente por Ucrania.

El temor ocurre pese a que Rusia informó hoy el retiro de más tanques y aviones de la frontera con Ucrania.

Frente al registro de nuevos bombardeos en la ciudad ucraniana de Stanytsia Lugansk con acusaciones cruzadas entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden convocó a una reunión que se desarrollará hoy con los líderes aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea.

El conflicto, junto a la posibilidad de mayores subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED), provocó que Wall Street se encamine a cerrar su segunda semana consecutiva en negativo.

Por su parte, los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron caídas el índice japonés Nikkei con una baja de 0,41%, Hong Kong (Hang Seng) 1,88% y Taiwán (Taiex) con un rojo de 0,20%.

Por el contrario, cerraron en positivo Corea del Sur (Kospi) 0,02% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con alzas de 0,66% y 0,27%, respectivamente.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas: retrocedían Londres (FTSE 100) 0,17%, París (CAC40) 0,37%, Fráncfort (DAX) 1,30%, Madrid (IBEX35) 0,82% y Milán (Ftsemib) 0,43%.

Por su parte, las bolsas de Nueva York luego de abrir con pérdidas, operaban con altibajos.

El principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,13% hasta 34.355,33 puntos; y el índice selectivo S&P 500 avanzaba 0,21%.

Mientras que el tecnológico Nasdaq caía 0,04%.

La Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,02% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 113.507,10 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con ganancias: la soja avanzaba US$ 3,03 para situarse en US$ 587,98 para los contratos con entrega en marzo.

Para las entregas también en marzo, el maíz y el trigo subían US$ 0,2 y US$ 0,37 hasta US$ 256,10 y US$ 293,58, respectivamente.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 1,83% y se comercializaba a US$ 90,08 el barril en los contratos con entrega en marzo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 91,72 y se desvalorizaba 1,34% para la entrega en abril.

Por último, el bono a 30 años de Estados Unidos mostraba un rendimiento de 2,27%, mientras el título a 10 años rendía 1,94% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 1,48%.

Con información de Télam