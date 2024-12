¿Chau streaming? Nico Occhiato cerró un importante contrato con un canal de TV.

Este miércoles, se conoció que el reconocido conductor de Luzu TV, Nico Ochiatto, está listo para dar un paso importante en su carrera al firmar contrato con uno de los canales más destacados de la televisión abierta. La primicia fue revelada por Ángel De Brito en su programa Primero en Bondi (Bondi Live) y se puso en duda qué ocurrirá con su programa de streaming.

El conductor de LAM (América TV) aseguró que Occhiato será una de las figuras principales de Telefe el próximo año. Y la duda surgió rápidamente: ¿seguirá al frente de su exitoso proyecto de streaming? Según información de Pronto, Nico no abandonará su lugar en Luzu TV y durante el verano continuará liderando Nadie Dice Nada y toda la programación de su espacio digital, reafirmando su compromiso con el streaming.

Nico Occhiato y Flor Jazmín sorprendieron a todos con su anuncio: "Nos separamos"

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña anunciaron una noticia que entristeció a sus fanáticos. A través de redes sociales, la famosa pareja de Luzu TV dio a conocer una decisión que tomaron con respecto a su relación y generaron gran conmoción en el mundo del espectáculo.

Luego de varias semanas de viaje por Europa juntos, el conductor y la columnista de Nadie Dice Nada anunciaron su "separación". "Bueno, locos, llegamos a la última fase de nuestro viaje. Nos vamos de Ámsterdam. Estamos en el aeropuerto, pero esta vez tomamos dos destinos diferentes, así que acá nos dividimos", aseguró Flor Jazmín a través de historias de Instagram. Luego, remató: "Nos separamos".

Esta declaración llamó la atención de sus miles de seguidores, que se mostraron muy angustiados al escuchar esta declaración, pero no tiene nada que ver con su relación sino con el camino de vuelta a casa que tomarán. Debido a diversos compromisos y a dinámicas que le quedan cómodas a cada uno, ambos tomarán diferentes vuelos de regreso a Buenos Aires tras hacer un último viaje por separado para luego reincorporarse al ciclo que comparten en Luzu TV. Finalmente, para quitarle dramatismo a la situación, Jazmín remató: "Qué rápido se pasan las vacaciones, por Dios".

Nico Occhiato contó la verdad de lo que pasó con Nati Jota: "Tenía ganas"

Nico Occhiato rompió el silencio y contó la verdad de su vínculo con Nati Jota. Luego de trabajar durante poco más de un año juntos en Nadie dice nada, ciclo que el conduce en Luzu TV, y tras las intensas especulaciones sobre un romance entre ellos por el juego que había en vivo, el famoso productor y conductor contó la verdad de su relación con la periodista.

Invitado a Ángel Responde, el ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, Occhiato confesó cómo fue la salida de Nati Jota del canal y cómo quedó el vínculo entre ellos. "Nunca tuve una relación amorosa con ella. Siempre cuando se dijo era el juego del programa", empezó por decir el productor.

En este marco, quisieron saber más sobre su relación actual y Occhiato no esquivó la pregunta. "No se fue enojada, nunca se rompió un vínculo. No nos vemos con la diaria, pero nos escribimos. No creo que quiera volver a Luzu, yo siempre la aprecié mucho, es una gran profesional", aseguró.

Por último, destacó la admiración que le tiene a Nati Jota y cómo cree que seguirá su carrera profesional: "No hay muchas conductoras mujeres con el oficio que tiene ella, y yo creo que lo que le pasó es que le dio todo al formato y sentía que ya no tenía mucho más para dar". Así, finalizó: "Creo que ella tenía ganas de llevar un programa adelante, en su momento lo llegamos a hablar. En Olga demuestra que es una gran comunicadora, cero problema con ella".