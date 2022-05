Las bolsas internacionales registran una tendencia negativa y el petróleo cotiza en alza

Las bolsas internacionales operaban hoy con bajas, mientras que el petróleo registraba ganancias en los principales mercados de referencia.

Luego de que las bolsas neoyorquinas se derrumbaran ayer en la peor jornada bursátil desde septiembre de 2020, la tendencia continuaba hoy como reacción a la suba de tasas de interés establecida esta semana por la Reserva Federal estadounidense (FED) e índices como el S&P 500 cerrarían a la baja por quinta semana consecutiva, la peor racha desde 2011.

Las firmas tecnológicas se muestran entre las más afectadas en las perdidas de hoy.

En contraste, el petróleo se encamina a cerrar en positivo por tercer día consecutivo, tras la propuesta de la Unión Europea de proseguir con un embargo al petróleo ruso que, en la mayoría de los países, culminaría a fines de este año, de ser aprobado.

Del mismo modo, la OPEP+, pese al pedido de los países de Occidente, decidió ayer proseguir con los aumentos moderados de suministro, lo cual también alimentaba las subas en el valor del barril, que por el momento, ignoraba factores bajistas como la posible merma en la demanda de China, el principal consumidor mundial, a causa de sus recientes cuarentenas.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con signo negativo, en su mayoría,, según la agencia Bloomberg.

Anotaron pérdidas el índice de Hong Kong (Hang Seng) con una baja de 3,81%, Corea del Sur (Kospi) 1,23%, Taiwan (Taiex) 1,72%; y los índices chinos de Shenzhen y Shanghai con mermas del 2,16% y 1,71%, respectivamente.

La única excepción fue el índice japonés Nikkei que registró una suba de 0,69%.

Mientras tanto, las principales bolsas europeas también operaban con resultados negativos: retrocedían Londres (FTSE 100) 1,21%, París (CAC40) 1,51%, Francfort (DAX) 1,38%, Madrid (IBEX35) 1,08% y Milán (Ftsemib) 0,88%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, anotaba un rojo de 0,50% hasta 32.833,88 puntos.

En tanto, los papeles que cotizan en el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq perdían 0,33% y 0,83%, respectivamente.

A su vez, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 0,47% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.795,91 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja retrocedía US$ 7,81 para situarse en US$ 597,35 para los contratos con entrega en julio.

En tanto, para las entregas también en julio, el maíz bajaba US$ 5,12 hasta US$ 308,85 mientras que, por el contrario, el trigo avanzaba US$ 3,03 hasta US$ 409,59.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 2,24% y se comercializaba a US$ 110,68 el barril en los contratos con entrega en junio.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 113,21 y se valorizaba 2,08% para la entrega para julio.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 3,20%, mientras el título a 10 años rendía 3,11% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,69%.

Con información de Télam