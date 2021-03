El Banco Central compró casi U$S 600 millones desde que comenzó marzo

El Banco Central (BCRA) cerró la jornada de con compras en el Mercado Único y Libre de Cambios por cerca de U$S 185 millones. De esta forma, sumó unos U$S 585 millones a sus reservas desde que comenzó marzo.

Así, la autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce compró en los primeros cuatro días del mes casi la misma cantidad que en todo febrero, cuando intervino con compras por U$S 633 millones, y más del triple de enero cuando había sumado U$S 157 millones a sus reservas por esa vía, según datos oficiales del BCRA.

Según fuentes del mercado, el volumen negociado en el segmento de contado fue de U$S 320 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 29 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron U$S 355 millones.

Dólar hoy

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue se vendió a $ 144, un peso menos que el valor que tuvo las últimas dos ruedas. Pasado el mediodía, parecía que se iba a sostener en los $ 145, pero retomó la tendencia bajista.

De esta forma, el paralelo quedó a casi $ 13 por debajo del solidario y a cuatro pesos del Contado Con Liqui. Así, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 51,6%, lejos del techo de 150% que se llegó a observarse a mediados de octubre.

A su vez, el dólar financiero tiró a la baja. El MEP o “Bolsa” perdió 0,2% y cotizó a $ 145,83.t En tanto, el Contado Con Liqui cedió 0,1% hasta los $ 148,11. Por último, el dólar oficial se mantuvo estable y se vendió a $ 95. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 156,75.