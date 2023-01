Las acciones de los mercados emergentes acapararán las inversiones esta década, según Morgan Stanley

Las acciones en las bolsas de los mercados emergentes serán las grandes ganadoras de este año sustituyendo como destino privilegiado a los papeles estadounidenses y de las grandes tecnológicas, según afirmó un informe del banco Morgan Stanley.

El propio banco, uno de los más reconocidos de Wall Street, está llevando sus fondos de las acciones estadounidenses a los mercados en desarrollo, según Jitania Kandhari, subdirectora de inversiones y directora de investigación macroeconómica para mercados emergentes de Morgan Stanley Investment Management.

El valor atractivo de estas acciones y las perspectivas de economías como la India cuyo crecimiento supera al rimo de Estados Unidos, motivan a volcarse a los emergentes, señala el informe difundido por la agencia Bloomberg.

“En cada década hay un nuevo líder en el mercado. En los 2010, eran las acciones de Estados Unidos y de las tecnológicas de gran capitalización, mientras que los líderes de esta década claramente pueden ser las acciones internacionales y de los mercados emergentes”, indicó Kandhari en una entrevista.

Los números ya lo demuestran: El índice MSCI que reúne a acciones seleccionadas de los mercados emergentes presenta una ganancia de 8,6% en lo que va del año, en contraposición con el 4,7% que lleva el índice equivalente de Estados Unidos.

La salida de China de su estricta política “cero-covid”, las menores preocupaciones por la crisis energética en Europa y la apuesta al final de las políticas de incremento de tasas de interés de los principales bancos centrales, impulsó a las bolsas de todo el mundo en estas primeras semanas de 2023.

Según el punto de vista de Kandhari, cada vez más existe una mayor divergencia entre el tamaño de capitalización del mercado bursátil estadounidense y la participación relativa –cada vez menor- del país en la economía global, lo cual lleva a los inversores a repensar sus carteras y a considerar que las acciones de Estados Unidos están sobrevaluadas.

Del otro lado, el bajo costo tanto de las acciones como de las monedas de los mercados emergentes, le suman otro punto a favor al igual que el debilitamiento del dólar en los últimos cuatro meses.

“Lo que lleva a este tipo de movimientos es el diferencial de crecimiento, y el diferencial de crecimiento de los mercados emergentes está mejorando relativamente al de Estados Unidos”, puntualizó la especialista.

De acuerdo con estimaciones, se espera que las economías emergentes –en promedio- crezcan 4,1% en 2023 y 4,4% en 2024, contra el 0,5% y 1,2%, respectivamente, de Estados Unidos.

Sólo en la semana que cerró el 18 de enero, los bonos y fondos de capital emergentes recibieron US$ 12,7 mil millones en la semana que cerró el 18 de enero, un récord histórico, mientras que los activos estadounidenses registraron una fuga de US$ 5,8 mil millones, según datos del Bank of América.

De todas formas, Kadhari recomendó a los inversores que sean selectivos a la hora de elegir entre los mercados emergentes.

“China, por ejemplo, representa casi el 30% del índice MSCI y no creemos que sea una gran responsable de su crecimiento”, afirmó, citando los desafíos que enfrenta la economía respecto de sectores endeudados como el inmobiliario y los cambios globales en las cadenas de suministro, las cuales buscan diversificarse en países como Indonesia, Tailandia y Vietnam,

En cambio, aconsejó escoger a India por los motivos opuestos a China, con una población en crecimiento y menos deuda.

Por último, subrayó que, al contrario del pasado con las crisis de deuda, no se espera que las crisis en algunos de los países emergentes afecte al resto.

“Una explosión en Ghana, Sri Lanka o Pakistán no tendrá un impacto desproporcionado en los mercados emergentes. Veo menos riesgos que en el pasado”, indicó Kandhari.

No solamente Morgan Stanley, sino que también analistas de HSBC, Barclays y Goldman Sachs recomendaron apostar por los activos europeos y emergentes, pronosticando que los flujos hacia los mismos no hará otra cosa que acelerarse.

Con información de Télam