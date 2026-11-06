El mercado mirá el impacto del Riesgo País en mil en el financiamiento del Tesoro

La administración de Javier Milei se enfrenta al primer test para medir el contagio de la crisis de la deuda en dólares que refleja el Riesgo País en 925 puntos a la deuda en pesos del Tesoro, que tiene que renovar la semana que viene un vencimiento de 6 billones de pesos como anticipo del vencimiento fuerte de fin de mes, por otros 15 billones de pesos.

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El contagio más directo se reflejará en el nivel de la tasa de interés que exigirá el mercado para quedarse en pesos y no acelerar más la dolarización de cartera, de lo que derivará la cantidad de liquidez que tendrá la economía que es considerada el factor crítico de la política antiinflacionaria de la administración Milei.

La suba de tasas comenzó este jueves cuando se disparó a 26,10% la TNA de cauciones a un día, utilizado como referencia de la política monetaria y en el techo de la banda que convalida el Banco Central, y a 45% para las cauciones a siete días, una suba de 145% en el mes impulsada por el largo feriado que afectará la actividad bancaria, entre el Dpía del Empleado Bancario de mañana y el cese de actividad durante la presencia del papa León XIV en Argentina.

Las licitaciones del Tesoro son utilizadas por el equipo del ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, como complemento de la política monetaria y cambiaria y frente a un escenario de riesgo la primera reacción del sistema financiero es incrementar la liquidez para enfrentar posibles retiros de ahorristas.

“Los bancos tienen que responder a las posibles presiones de dolarización de cartera de sus depositantes o incluso revertir la posición negativa en moneda extranjera que vienen adoptando ellos mismos”, advirtió el director de CP Consultora, Pablo Moldovan.

“Ese proceso amenaza poner al gobierno frente a la disyuntiva de aumentar los rendimientos de los instrumentos en la licitación para minimizar la expansión monetaria o permitir la expansión bajo riesgo de traslado de dichas presiones al precio del dólar”, evaluó.

Hay, además, otra preocupación por el impacto que tendrá el Riesgo País en 925 puntos y el impacto que puede tener abortando cualquier indicio de recuperación de la economía. “Todo indica que van a tener que subir la tasas y ese es el certificado de defunción para la estrategia del nuevo ciclo de crédito que anunciaron como intento de recuperar el nivel de actividad económica”, sostuvo Haroldo Montagú.

El analista financiero Christian Buteler advirtió que hay una relación entre la inestabilidad del tipo de cambio y la suba del Riesgo País. “no es común que el tipo de cambio se mantenga estable si sube el riesgo país y si se empieza a mover el tipo de cambio habrá liquidación de bonos en el mercado secundario para obtener liquidez para comprar dólares y provocará una suba de la tasa”.

El equipo económico realizó operaciones esta semana en el mercado secundario para sostener el valor de los bonos públicos en un intento por evitar una suba anticipada de la tasa de interés, previa a la licitación de la semana próxima.

El mercado espera que siga con esas prácticas que implican por otra parte un financiamiento indirecto del Banco Central al Tesoro que es cuestionado por el Fondo Monetario Internacional.

El Ministerio de Economía presentó el menú de instrumentos para la primera licitación de noviembre con vencimientos se concentran dentro del actual mandato presidencial de Javier Milei.

La característica central del menú es que la mayoría de los títulos ofrecidos vence antes de diciembre de 2027, por lo que no incorpora el riesgo electoral asociado al cambio de gobierno con la única excepción de la reapertura del bono ajustado por CER con vencimiento en junio de 2028 (TZX28). El Tesoro también ofrecerá un solo instrumento atado a la evolución del tipo de cambio mayorista, la Letra vinculada al dólar cero cupón (D15E7).

El Relevamiento de Expectativa de Mercados que difundió este jueves el Banco Central trajo dos malas noticias para la administración de Milei: el consenso de las consultoras económicas en que el freno de la actividad sigue y el año cerrará con un crecimiento marginal de 0,7%, es decir menor que el arrastre estadístico, y que las expectativas de inflación vuelven a subir a 1,8% para octubre y noviembre.

En ese escenario, si el equipo económico acepta subir la tasa para lograr la renovación del vencimiento y evitar una presión extra sobre el dólar, se aborta el intento de recuperación económica vía impulso del crédito y daña la intención oficial de mejorar las chances electorales del presidente Milei para buscar la reelección.

Si por el contrario, no convalida la suba de tasas, tendrá una mayor liquidez monetaria en el sistema que incrementará las expectativas de devaluación tanto por la mayor demanda de divisas que genera como por el incremento de la inflación asociado a la oferta monetaria y suba del dólar.

El mercado empezó además a analizar el riesgo Federico Sturzenegger sobre el sistema financiero a partir de la crisis política desatada en Paraguay por la quiebra del Ueno Bank generado por la política de desregulación del presidente Santiago Peña que limitó la capacidad del Banco Central de cumplir su rol de supervisor.

La caída del Ueno tendrá ramificaciones en el mercado local, tanto por las empresas que tenían relación comercial como por ahorristas y proveedores, pero fundamentalmente por transmitir la duda de si el BCRA está cumpliendo con su rol de supervisor y si puede haber alguna entidad local en las mismas condiciones, como ser prestamista de empresas vinculadas.