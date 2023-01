El riesgo país perforó los 1.900 puntos y toca mínimo en siete meses

La disminución del índice coincidió con una jornada muy positiva para las acciones argentinas que cotizan en el exterior.

El indicador del riesgo país registró una caída de casi 100 puntos básicos para perforar el umbral de los 1.900 unidades, el nivel más bajo en siete meses. La disminución del índice coincidió con una jornada muy positiva para las acciones argentinas que cotizan en el exterior.

Los bonos y las acciones sostuvieron el ritmo ascendente, lo cual contribuyó a la retracción del riesgo país a mínimos desde junio y lejos del tope de los casi 3.000 puntos alcanzados a finales de julio. El riesgo país es un índice del peligro de un default (incumplimiento de pago de deudas) de las emisiones de títulos que mide el banco JP Morgan. Mide la sobretasa de interés que paga un país por encima de la que abona Estados Unidos.

La variable es utilizada por los países para tomar decisiones en materia de desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y de operaciones bancarias internacionales. Durante la jornada, el índice retrocedió 99 puntos hasta ubicarse en 1881 unidades, como consecuencia del repunte de los bonos soberanos en dólares, que avanzaron hasta 6,6%.

En ese sentido, el índice viene retrocediendo casi 1.000 puntos de forma sostenida desde octubre del año pasado, cuando había llegado a la zona de los 2.850 puntos básicos, tras una suba de cerca del 60% en dólares de los bonos argentinos en apenas tres meses. De hecho, los principales títulos de deuda del Estado argentino con legislación extranjera -GD30, GD35 y GD40- acumulan una subida de entre el 11 y 18,5%, sólo si se contara desde el inicio del año.

La mejora en el precio de los bonos se explica por un mayor apetito a la deuda argentina, dado sus bajos valores históricos y las expectativas cada vez más difusas de un escenario de rechazo al pago de deuda en el futuro y de reestructuración forzada.

Suben los bonos y las acciones

Los bonos argentinos en dólares tuvieron otra jornada de grandes avances. Los títulos bajo legislación extranjera marcaron subas de entre 3,5% y 6,6%, siendo los de vencimiento más corto los de mejor desempeño, mientras entre los principales de ley local hubo subas de hasta 3,6% (GD30).

Por su parte, en Nueva York, los incrementos más importante en Wall Street la registraron los papeles de YPF, que escalaron 10,3%, seguidas por las de Banco Macro (7,8%), Telecom (7,1%), Irsa (6,5%) y BBVA (6%), mientras que del lado negativo se observaron caídas de hasta 5% en empresas el sector energético.

Las acciones en la plaza local siguieron con su racha alcista y el S&P Merval repuntó 4,1%, por lo que renovó su récord en pesos al superar los 260.000 puntos. Prácticamente todo el panel líder operó en verde y las subas fueron lideradas por el sector de telecomunicaciones, representados en los avances de Telecom (6%) y Cablevisión (5%).

Mercado cambiario

En un nuevo salto para el segmento informal, el dólar blue anotó una suba de siete pesos, marcó nuevo récord y cerró a $ 377. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 110% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado US$ 234,651 millones, en futuros MAE US$ 104 millones y en el Rofex US$ 711 millones. El Banco Central cortó su racha positiva y terminó el día con ventas por unos US$ 23 millones para atender la demanda en el mercado.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 189,52 promedio, con una suba de cinco centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 312,94.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación ascendió 0,5% hasta los $ 358,43, y el dólar MEP ganó 1,2% a $ 348,25. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicaba en $182,50, con un aumento de 30 centavos en relación con el último cierre.