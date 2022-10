Massa anunció que en días se lanzará "Precios Justos" que incluye alimentos, medicamentos y otros

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció hoy que en los próximos días se lanzará una canasta de "Precios Justos, que no solo incluye alimentos, sino también productos de higiene, limpieza y medicamentos", dijo al ser consultado por Télam.

El funcionario nacional, durante su visita Santiago del Estero, indicó que "estamos trabajando en un programa para mejorar no solamente el abastecimiento de los productos con Precios Justos, como lo denominados nosotros, sino también en la identificación".

"Porque sino lo que termina pasando es que en la góndola la gente termina teniendo ese producto que por ahí las empresas quieren vender porque le aumentaron un poquito más el precio", detalló Massa, a lo que agregó que "así que aspiramos a cerrar en los próximos días" esta canasta de Precios Justos.

A la vez adelantó que buscarán que "no solo funcione por un mes renovables como funciona Precios Cuidados sino que sea un tiempo más largo".

Al ser consultado por Télam cómo aspira terminar el 2022 en el aspecto económico, Massa dijo que "tratando de mejorar todos los días el ingreso", e incluso "hoy acabamos de anunciar una medida muy importante que es subir el mínimo no imponible del impuesto a la ganancias a 330 mil pesos".

"Pero además llegando a los trabajadores con salarios de hasta 439 mil pesos que tienen un descuento prorrateado", añadió y de esa forma "nos permite que 380 mil trabajadores menos de la Argentina paguen impuestos a las ganancias".

"Entendiendo que eso también cuando el Estado deja de cobrar impuesto es una forma de mejorar el salario a la gente", remarcó el ministro de Economía.

En cuanto a los pronósticos apocalípticos que se hace de la economía argentina, Massa, sostuvo que "soy de los que cree que a los argentinos tenemos que sembrar esperanzas", y añadió: "Hay algunos que construyen políticamente desde el odio y creo que nuestra responsabilidad es llenarlos de esperanzas y trabajar para que ese futuro próspero llegue".

Por otro lado, al ser consultado si piensa ser candidato para las elecciones del 2023, Massa no dudó en enfatizar: "No tengo la cabeza puesta en las elecciones del 2023, hoy tengo una responsabilidad que es bastante grande, cada argentino y argentina que se levanta a trabajar espera que me ocupe no de una elección del año que viene sino cómo le mejoro el salario, la jubilación y el poder de compra de su ingreso. Está muy lejos de mi tiempo y de mi responsabilidad el escenario electoral".

Con información de Télam