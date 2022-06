Germán Martínez señaló "se abre una nueva oportunidad" para la participación del Estado en Vicentin

El presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo hoy que a partir del pedido de quiebra de Vicentin "se abre una nueva oportunidad" para que el Estado participe en la empresa a través del Banco Nación.

"Habida cuenta de que la Corte Suprema de Santa Fe pidió la quiebra de Vicentin, ahora se abre una nueva oportunidad, un escenario distinto para poder tener una participación, a partir de que el Banco Nación es un acreedor principal respecto de la quiebra", afirmó Martínez.

En declaraciones a AM 750, sostuvo que "Vicentin es una empresa importante y a través del Banco Nación se puede llegar a dar una participación importante, que abra un escenario distinto".

Ayer, el presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario y dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

En un reportaje con Página 12, el jefe de Estado dijo que "una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor. Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”.

"En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso", concluyó Fernández.

Con información de Télam