El petróleo superó los US$108 y mete un alerta global por el precio de la nafta

FOTO DE ARCHIVO: Vista desde un dron de una bomba de extracción y una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas

Los precios del petróleo registraron un nuevo incremento superior al 3% en los mercados internacionales, impulsados por ataques contra la infraestructura energética en Arabia Saudita y el agravamiento de las tensiones marítimas en Medio Oriente. La convergencia de bloqueos logísticos e incidentes armados volvió a encender las alarmas sobre el abastecimiento global de hidrocarburos, llevando al barril de crudo por encima e los 108 dólares.

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En las primeras operaciones de la jornada, los futuros del Brent treparon 3,43 dólares para ubicarse en 108,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 3,49 dólares para cotizar a 103,54 dólares por barril. Este repunte da continuidad a la suba del 9% acumulada la semana pasada, en la que el Brent volvió a sobrepasar la barrera de los 100 dólares por primera vez desde julio y rozó los 110 dólares, su valor máximo desde mayo.

La escalada de las cotizaciones energéticas comenzó a trasladarse de manera directa a los costos de los combustibles y a los mercados financieros. En Estados Unidos, el precio del diésel superó por primera vez en la historia los 6 dólares por galón, un récord que llevó al presidente Donald Trump a pedirle públicamente a Ucrania que cesara sus ataques contra las instalaciones diésel dentro de Rusia.

Al mismo tiempo, la suba del crudo sumó presión sobre el mercado mundial de bonos al alimentar la inflación y reforzar las expectativas de mayores tasas de interés, empujando los rendimientos de la deuda a nuevos máximos de varios años.

El alza del crudo se aceleró tras confirmarse el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita a raíz de un ataque con drones. La parálisis de esta tubería estratégica compromete hasta un 4% del suministro mundial de petróleo. Como consecuencia directa, el puerto saudí de Yanbu quedó con existencias para cubrir apenas entre cinco y siete días de embarques.

Irán amplió la nómina de buques vetados en Ormuz

A la par de las hostilidades, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) —organismo creado por Irán para controlar la navegación en Ormuz— sumó 77 buques a su lista de prohibición de tránsito. Con esta actualización, la entidad advirtió que las embarcaciones incluidas enfrentarán restricciones de paso y se exponen a eventuales confiscaciones si intentan cruzar sin autorización de Teherán.

Asimismo, la PGSA solicitó a aseguradoras, sociedades de clasificación y empresas de protección que dejen de prestar servicios a estos buques para evitar represalias. Estas medidas se enmarcan en el conflicto desatado por la ofensiva iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en un escenario donde Washington sostiene mantener el control de la zona mediante un bloqueo sobre las terminales portuarias iraníes.

Con información de EuropaPress y Reuters