Los precios de los alimentos vuelven a acelerar y complican el arranque del año

La inflación sigue mostrando un piso persistente que dejó el 2025 y se mantiene en el inicio del 2026, con el rubro alimentos nuevamente como el principal impulsor de los aumentos. Un informe de la consultora LCG reveló que en la segunda semana de enero los Alimentos y Bebidas registraron una inflación del 0,5% semanal, una dinámica que confirma que el sueño de que la inflación del mes comience con 0 está lejos todavía. Según el relevamiento, “en las últimas 4 semanas la inflación promedio se mantuvo en 1,1% mensual”, un nivel que, aunque menor al de meses anteriores, continúa erosionando el poder adquisitivo en los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con LCG, “los aumentos de Verduras (x4 del promedio) explicaron el 36% del aumento semanal del rubro”, consolidando una tendencia que se repite: los productos más básicos son los que más suben. En el detalle semanal, las verduras aumentaron 2,1%, seguidas por aceites (1,9%), productos lácteos y huevos (0,9%) y carnes (0,5%).

Si bien la consultora señaló que “las variaciones de precios presentaron menor dispersión y menor cantidad de valores extremos respecto a la semana previa”, el problema estructural persiste. Incluso con una menor volatilidad, el nivel general sigue siendo elevado para un modelo libertario de ajuste de salarios y jubilaciones . Además, “los productos con aumentos de precio representaron el 12% de la canasta relevada”, cuatro puntos porcentuales más que la semana anterior, lo que evidencia que los incrementos se siguen propagando.

LCG también advierte que, aunque las carnes explican la totalidad de la inflación promedio mensual, “bebidas y lácteos restan casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual”, mostrando un comportamiento desigual entre rubros, pero sin que ello implique un alivio real para el consumo cotidiano.

Los principales aumentos de la semana fueron:

Verduras: 2,1%

Aceites: 1,9%

Productos lácteos y huevos: 0,9%

Carnes: 0,5%

El informe que confirma la aceleración

Luego de un diciembre marcado por fuertes subas, la consultora Eco Go advirtió que la inflación no sólo no se desaceleró en enero, sino que mostró una aceleración marcada en los precios de los alimentos. Según el informe, “los precios de los alimentos registraron una suba del 0,8% semanal en la segunda semana de enero”, superando el registro previo.

Con este avance, “la variación acumulada de las últimas cuatro semanas se ubicó en torno al 2,5%”, consolidando a los alimentos como el principal factor de presión inflacionaria. Eco Go proyecta que la inflación de enero rondará el 2,3% mensual, con los alimentos creciendo por encima del promedio.

El mayor impacto volvió a provenir de las verduras, que según el informe aumentaron 5,3% en una sola semana, con subas de hasta el 7% en verduras frescas y congeladas, y alzas superiores al 3% en la papa. A esto se sumó el fuerte aumento en aceites y grasas (3,7%), impulsado por incrementos semanales de hasta el 7% en algunos productos, con impacto directo en el costo de preparación de alimentos básicos.

En carnes, si bien la suba semanal fue más moderada (0,5%), ECO GO advierte que la tendencia alcista no se revierte. La carne vacuna aumentó 0,7%, el pescado superó el 1%, y en el acumulado mensual el rubro ya muestra incrementos cercanos al 3%. El informe también remarca una mayor inestabilidad en los precios: “aumentó el índice de difusión”, con más productos registrando subas y mayores magnitudes de ajuste, lo que evidencia que la inflación sigue lejos de estar controlada.