Anuncian licitación de Letras y Bonos por hasta $ 160.000 millones y US$ 375 millones

El Ministerio de Economía licitará mañana un menú de Letras y Bonos del Tesoro Nacional por un total de $ 160.000 millones y US$ 375 millones, según se informó hoy oficialmente.

La licitación de las Letras se desdobla con ofertas de instrumentos para Fondos Comunes de Inversión (Lelites) y Creadores de Mercado (Ledes y Lecer), por un monto total de hasta $ 150.000 millones.

Por fuera del Programa de Creadores de Mercado se licitará tres bonos: dos por US$ 300 millones (US$ 150 millones cada uno), y un tercero por $ 10.000 millones. Adicionalmente, se ofrecerá un bono por US$ 75 millones exclusivo para importadores registrados en AFIP y Aduana.

Las Lelites, con vencimiento el 30 de diciembre de 2022, podrán suscribirse por hasta $ 40.000 millones, en tanto que la opción para Creadores de Mercado será a través de una Lecer ($ 30.000 millones), con vencimiento el 21 de abril de 2023, y dos Ledes por hasta $ 80.000 millones.

En el caso de las Ledes, una se licitará mediante una reapertura por hasta $ 60.000 millones, con vencimiento 31 de marzo de 2023; y la otra por hasta $ 20.000 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023.

El capítulo bonos prevé tres ofertas, dos linkeados al dólar y otro a tasa Badlar; los linkeados al dólar serán por US$ 150 millones cada uno, con vencimiento el 28 de abril de 2023 y el 31 de julio de 2023, respectivamente.

Por su parte, el bono a tasa badlar se licitará por un monto de hasta $ 10.000 millones, con vencimiento el 23 de noviembre de 2027.

Finalmente, el bono vinculado al dólar linked para importadores prevé una colocación por US$ 75 millones, con vencimiento el 28 de abril de 2023.

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará mañana a las 10 y finalizará a las 15, informó el Palacio de Hacienda.

Con información de Télam