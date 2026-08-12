Licitación de hoy: el Tesoro renovó el 100% de los vencimientos y evitó inyectar pesos al mercado

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado de la segunda y última licitación de agosto, una operación en la que debía afrontar vencimientos por alrededor de $4,5 billones, y en la que renovó la totalidad de ellos, evitando inyectar más dinero en el mercado.

En concreto, la Secretaría de Finanzas recibió propuestas por $6,49 billones y terminó adjudicando $4,49 billones.



"Esto significa un rollover de 100,26% sobre los vencimientos del día de la fecha", señaló la cartera que dirige Luis Caputo.

La mayor demanda se concentró en la LECAP que vence en 2026, instrumento en el que los inversores colocaron $3,29 billones, con una TEM (tasa efectiva mensual) de 2,11% y una TIREA (tasa que tiene en cuenta la reinversión de los intereses) de 28,54%.

“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, a la agencia Noticias Argentinas.

Bajo volumen de colocación del bono denominado en dólares

En cuanto al bono denominado en dólares, el Gobierno consiguió otros US$50 millones, con una TIREA de 8,72% y una TNA de 8,39%, fondos que ingresarán a la cuenta del Tesoro Nacional de cara a los próximos compromisos de deuda.

De este modo, el equipo económico decidió disminuir el monto máximo previsto para la colocación del bono en dólares y mantuvo esa misma cantidad para la segunda ronda. La decisión representó una modificación frente a las licitaciones anteriores, en las que los volúmenes ofrecidos inicialmente habían sido considerablemente mayores, dentro de un escenario caracterizado por una menor demanda de dólares y por la desaceleración del ritmo de compra de reservas del Banco Central.

Sobre el resultado de la operación, Ritondale precisó: “El Tesoro evitó convalidar exigencias de mayores rendimientos ante la cautela en el mercado global de bonos, logrando una colocación acotada y alineada a la prudencia que primó en la licitación”.

Los resultados de la licitación del Tesoro del 12 de agosto