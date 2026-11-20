La adhesión de la Argentina al tratado internacional de patentes impulsado por el Gobierno de Javier Milei despertó advertencias sobre sus posibles consecuencias para la industria farmacéutica nacional, la competencia y los precios de los medicamentos, debido al riesgo de que las multinacionales amplíen sus derechos de exclusividad y dificulten la producción local de alternativas más económicas.

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El Senado convirtió este jueves en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 47 votos a favor y 22 en contra. El acuerdo simplifica los procedimientos para solicitar patentes en distintos países mediante una única presentación internacional, aunque cada Estado conserva la potestad de aprobarlas o rechazarlas. Su sanción formó parte de los compromisos comerciales asumidos por el Gobierno con Estados Unidos durante 2025.

El riesgo para la industria farmacéutica argentina

La principal preocupación de los laboratorios nacionales es que el nuevo régimen facilite la presentación de solicitudes de patentes extranjeras, especialmente aquellas que buscan prolongar la exclusividad comercial sobre medicamentos existentes mediante modificaciones menores, una práctica conocida como evergreening.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) había advertido que estas patentes constituyen "uno de los principales problemas" para la fabricación de medicamentos genéricos y biosimilares, porque pueden preservar monopolios y obstaculizar durante años el ingreso de competidores al mercado.

Según la entidad, la producción nacional de medicamentos alternativos permitió generar ahorros estimados en US$ 3.321 millones durante 2025, mediante la introducción de tratamientos más económicos. Como ejemplo, señaló que una versión biosimilar de pembrolizumab resultó un 60,3% más barata que el producto original.

En ese marco, el director ejecutivo de CILFA, Eduardo Franciosi, advirtió en julio pasado, en declaraciones a La Nación, sobre los riesgos de "conceder patentes sin altura inventiva, novedad y aplicación industrial", para evitar que se restrinja la competencia y el acceso a los medicamentos.

Los posibles aumentos en los medicamentos argentinos por la nueva Ley de Patentes

Las críticas también llegaron desde el Congreso. El jefe del bloque justicialista del Senado, José Mayans, sostuvo durante el debate del jueves que el tratado "va en contra de la industria argentina en materia de genéricos" y aseguró que especialistas advirtieron sobre posibles aumentos de entre el 30% y el 40% en los precios de los medicamentos.

Por su parte, el senador Jorge Capitanich cuestionó que la iniciativa responda a una necesidad productiva nacional y aseguró que su tratamiento llegó "impuesto claramente por un acuerdo comercial con los Estados Unidos".

Las modificaciones finales al proyecto

No obstante, CILFA moderó su posición inicial y terminó acompañando el proyecto, luego de que Diputados incorporara una reserva sobre el Capítulo II del tratado, ratificada finalmente por el Senado.

La modificación excluye el procedimiento de examen preliminar internacional, cuyos informes no vinculantes podían, según la cámara, influir sobre las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y favorecer patentes cuestionables.

De todos modos, la reserva no impide que las multinacionales utilicen el nuevo sistema para solicitar protección en la Argentina, por lo que persisten interrogantes sobre sus efectos futuros en la competencia y la producción local.