Causa Fondo Monetario: el Gobierno pide que declare un ex FMI que involucró a Caputo

El ex director del FMI, Alejandro Werner, incinuó en una entrevista televisiva que Luis Caputo, ex presidente del BCRA, habría jugado a favor del mercado luego del préstamo stand by. La Procuración del Tesoro pide la declaración del ex FMI.

01 de septiembre, 2023 | 00.05 Por Sebastián Premici

La causa penal vinculada al ruinoso préstamo stand by tomado por las autoridades de la alianza Cambiemos en convivencia con el propio Fondo Monetario Internacional se mueve lenta, pero avanza. Al menos en lo referido al material probatorio como el dictamen de la Sindicatura General de la Nación y por estas horas, un escrito de la Procuración del Tesoro para que se llame a declaración testimonial al ex funcionario del organismo Alejandro Werner. En una entrevista con el periodista Carlos Pagni, el ex FMI sostuvo que “Luis Caputo en su paso por el BCRA se había comportado más como un trader que un regulador”. Lo dicho por Werner resulta clave porque parte de la pesquisa impulsada por la querella apunta a determinar el destino de los recursos fugados luego del ingreso de los 45.000 millones de dólares. Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Esta no es la única causa donde se investiga el posible doble rol de Caputo, como regulador y empresario/trader. El juzgado de Sebastián Casanello mantiene una pesquisa vinculada al primer mega endeudamiento del 2016 destinado al pago cash a los Fondos Buitres, el cual fue canalizado a través de bancos vinculados directamente a Caputo y Santiago Bausili, su segundo en Finanzas y el BCRA. En esta pesquisa fue clave el rol del fiscal Federico Delgado. El desfalco Cambiemos - FMI Lo mejor que podría ocurrir en la causa penal sobre el préstamo que tomó Macri con el FMI sería que los principales directivos del organismo multilateral hablen o cuenten cada uno de los pormenores decisivos de aquellos días. Y que lo hagan en el juzgado de la jueza Capuchetti, quien todavía no movió muchas piezas. En las últimas horas, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zanini, presentó ante la magistrada un pedido para que Werner sea llamado a declaración testimonial por una serie de afirmaciones realizadas en un canal de televisión en el que insinuó que Caputo habría mal usado los dólares del FMI. En 2018, el propio Fondo había dejado por escrito algo similar. MÁS INFO Préstamo del FMI Préstamo del FMI: Un nuevo informe técnico complica a Macri y a exfuncionarios Por Franco Mizrahi ¿Qué dijo Werner? “No es lo mismo ser jugador que árbitro , no es lo mismo ser bartender que borracho; y en ese sentido, realmente, un trader, un jefe de mercados, probablamente es una persona que cierra sus libros los viernes, ve si tuvo un mark to market, si tuvo ganancia en la semana. Muy diferente de un banquero central que tiene que determinar las reglas de juego para que el mercado funcione de manera eficiente, tiene que crear el marco dentro del cual los demás actúan, no tiene que volverse jugador en el día a día de ese mercado ”.

"Caputo era híper activo en ese mercado y así generaba la incertidumbre que pretendía combatir. Intervenía día a día. El mercado, en vez de analizar qué movida haría el Banco Europeo o la Reserva Federal, comenzó a preguntarse todos los días qué haría Caputo. Ahí se convirtió en un jugador más". Para la Procuración del Tesoro, el ex funcionario macrista habría incurrido en el incumplimiento de las responsabilidades y deberes inherentes a su función en el BCRA. Es decir, que pudo haber jugado a favor de la fuga de capitales que benefició a un determinado conjunto de fondos de inversión, casualmente (o no tanto), los mismos que habían ingresado tras el primer mega endeudamiento de 2016. Por este motivo es que la Procuración le solicitó a la jueza Capuchetti la citación de Werner. MÁS INFO Deuda con el FMI Massa denunció que Juntos por el Cambio quiso trabar el diálogo con el FMI Los dichos del ex FMI se relacionan con otra prueba presentada por la Procuración hacia el inicio de la causa: un informe del propio organismo multilateral en el que se mencionaba explícitamente una serie de desvíos y mal uso de los dólares del stand by. “Con una intervención cambiaria superior a los límites pactados en el Acuerdo Stand-By, las reservas internacionales fueron vaciadas a un ritmo mucho mayor que el previsto en virtud del programa”, puede leerse en el Informe Pais 18/297 con fecha octubre de 2018. En otra de sus páginas, el texto del FMI (al límite de la autoincriminación), sostuvo: “En sentido contrario a los compromisos tomados en el marco del programa, las autoridades han seguido una estrategia ad-hoc de intervención discrecional. En ocasiones intervinieron sin que hubiera una fluctuación significativa del peso, vendieron reservas a una moneda en apreciación, mediante subastas y ventas directas al mercado, y efectuaron ocasionales incursiones fuera del mercado ante grandes fluctuaciones diarias de la moneda”. Ahora, todas las fichas recaen sobre la jueza Capuchetti. Operador Caputo también es investigado en el juzgado de Sebastián Casanello, junto a Santiago Bausilli, quien fuera su segundo tanto en el Ministerio de Finanzas como en el Banco Central. El corazón de esa pesquisa tiene que ver con el doble rol cumplido por ambos ex funcionarios en la emisión del primer mega endeudamiento del macrismo y los bancos beneficiados. La investigación original de esta causa fue realizada por el fiscal Federico Delgado. Apenas asumió Macri en diciembre de 2015, sus funcionarios negociaron el pago al contado para los Fondos Buitres. Para marzo de 2016, el Congreso de la Nación ya había aprobado un endeudamiento por 12.500 millones de dólares, que luego se convirtieron en 16.500 millones al momento de la emisión. De esta manera se dio inicio al mega endeudamiento externo del macrismo. La denuncia por ese pago al contado fue realizada por Jorge Cholvis, Aristides Corti y Eduardo Barcesat, integrantes del Instituto Arturo Sampay. MÁS INFO Deuda con el FMI El FMI aprobó el desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina Por Agustina Arredondo ¿Por qué se los investiga a Caputo y Bausili? Uno de los emisores de esa primera deuda había sido el Deutsche Bank, junto con el HSBC, JP Morgan y Santander como coordinadores globales, y el BBVA, CITI y UBS como colocadores. Santiago Bausili había trabajado en el Deutsche hasta unos días antes de asumir su cargo. De hecho, mantuvo reuniones en Nueva York con inversores en bonos argentinos y el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina antes de su nombramiento oficial. En el caso de Caputo, compartió la conducción de la empresa Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión junto a Carlos Hernán Planas por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2015. Planas como Caputo solían compartir espacio laboral dentro del Deutsche Bank. A su vez, el planteo de la fiscalía apuntó a la “simultaneidad de Caputo en las firmas Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, por inversiones realizadas entre las mismas, donde también intervino el Deutsche Bank”. Doble rol, regulador y jugador. Algo similar a lo expresado por Werner pero sin tanto detalle. La causa tuvo un primer procesamiento sobre Bausili, luego revocado por la Cámara Federal (Sala 2, con los votos de Irurzun y Farah. Casanello sigue investigando el rol de ambos funcionarios. Incluso, para ahondar en la situación de Caputo, el magistrado solicitó un informe específico a la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el cual está bajo análisis del magistrado desde hace varios meses. MÁS INFO FMI El FMI habló con Javier Milei y Patricia Bullrich tras las PASO En todo este entramado, resultó clave el fiscal Delgado. En un intercambio con este periodista ocurrido en diciembre de 2020, dejó asentada su visión sobre la matriz de corrupción del macrismo. “Como todas estas causas, se convirtió en una discusión fuera de contexto, en un lenguaje desprovisto del sentido de los asuntos humanos y que, me parece, se va a perder en el inexorable destino de los delitos de cuello. Mi lectura de los hechos revela que un grupo de tipos tuvieron información privilegiada, que tenían lazos con actores financieros y que, en ese marco, facilitaron el acceso al mercado de sus anteriores patrones. Imaginate lo que sería si se tratase de un funcionario que creó un plan social, participó de la implementación y le asignó una parte del dinero a su ex socio. Sería condenado”, reflexionó Delgado, el fiscal, uno de los imprescindibles, que ahora la mira desde otro lugar.