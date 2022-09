Papelón de Macri: criticó al gobierno por el cierre de un banco que se fue en su mandato

El expresidente aseguró que con el actual Gobierno, el Banco de Tokio abandonó las operaciones en la Argentina a causa de las políticas económicas implementadas. Sin embargo, la entidad se fue de suelo argentino en 2018.

El expresidente Mauricio Macri aseguró que con el actual Gobierno, el Banco de Tokio abandonó las operaciones en la Argentina a causa de las políticas económicas implementadas. Sin embargo, la entidad se fue de suelo argentino en 2018, durante su mandato y en medio de una crisis cambiaria fenomenal.

En diálogo con Radio Mitre, Macri afirmó que durante su administración lograron que "de 50 empresas inversoras japonesas pasamos a 102 empresas, y en el actual gobierno pasaron a 70". Pero lo curioso vino después: "No sé si saben pero hasta el Banco de Tokio, que tenia 106 años de historia en Argentina, se fue del país para operar desde Chile".

Lo cierto es que en 2018, la entidad financiera que se ubicaba en avenida Corrientes 420 cerró su única sucursal en el país, que pasó a ser una oficina de representación controlada por su filial de Nueva York. La decisión respondió a una directriz global de la casa matriz, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, que revisó sus operaciones en todos los continentes.

Macri pidió por la privatización del Estado

En otro pasaje de la entrevista, el líder de Juntos por el Cambio aseguró que al kirchnerismo "le llevo mucho tiempo demolernos como país", y enumeró: "Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petroleo en cantidad. Todo eso desapareció".

"El lugar donde nació el populismo, con Evita y Perón, será el lugar donde se va a terminar", exclamó el exjefe de gobierno porteño en relación a las elecciones presidenciales de 2023. Según su mirada, "hasta Copperfield fracasaría con este método populista" y remarcó que "estas ideas no van, fueron un fracaso".

Con el mismo sesgo privatista, ponderó que las empresas low cost "nos llevaron a todos lados, a tarifas mas baratas que Aerolíneas, y ahora pagamos millones de pesos para sostenerla". Sin brindar ninguna precisión del origen de la información, soltó: "Menos del 40% de la gente piensa que Aerolíneas debe seguir siendo del Estado".

No es la primera vez que Macri se pronuncia en este sentido. En mayo había expresado: "No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos, vamos a conectarnos al mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos 700 millones de dólares por año. No va más".

Por otra parte, condicionó la posibilitad de entablar un diálogo con el oficialismo para calmar el clima de tensión política tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner: “Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil- que por eso no tenemos un nivel de inversión como el que tendríamos que tener para la potencialidad de nuestra gente-, no”.