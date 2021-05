Bullrich justificó el contrabando de soja y admitió beneficios de Macri al Agro

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, justificó el contrabando de soja para defender la gestión de gobierno de Juntos por el Cambio. Además, la exministra de Seguridad admitió que la administración de Mauricio Macri le dio todos los beneficios posibles a los agroexportadores, sin ningún tipo de regulación.

Hace días se supo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, incautó en el primer trimestre de este año, 2.529.141 kilogramos de soja, maíz y otros cereales, valuados en más de 1.150 millones de pesos, que eran destinados al contrabando, de acuerdo con un informe sobre delitos económicos de la Dirección de Estadística Criminal. Esta cantidad representó un crecimiento del 835 por ciento respecto de los 277.849 kilogramos obtenidos en el mismo período del 2020.

En una entrevista a la señal de noticias A24, Bullrich se refirió a la noticia y afirmó que en su gestión no hubo grandes decomisos porque "las condiciones de la soja eran de libertad, ibas al puerto y no te pagaban 200 dólares, y ahora está 600 dólares". La exministra de Seguridad fue más allá y justificó la práctica criminal: "Ese diferencial genera el incentivo a que la soja la lleven a Paraguay para venderla porque te la pagan el doble o el triple. No es que no combatíamos el contrabando, es que no existía".

El mayor control sobre el comercio de granos, al igual que avanzan las maniobras de elusión y evasión, se reflejó en los últimos años, donde los resultados están lejos de los 85.631 kilogramos incautados y/o secuestrados en el 2019 y con los 733 kilogramos del 2018, durante la gestión de Patricia Bullrich. Se registraron, además, 101 detenciones, en contraste con las dos detenciones del 2019 y las siete del 2018.

Para aprovechar los altos precios internacionales, con puertos en manos de empresas extranjeras, y una importante brecha cambiaria, la elusión y el contrabando se intensificó en los últimos meses. Según los datos obtenidos por la dirección Nacional Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el primer trimestre de este año las Fuerzas de Seguridad Federales realizaron 144 procedimientos en los cuales se incautaron soja, maíz u otros cereales destinados al contrabando ilegal.

Respecto de las acciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio nacional que posibilitaron estos resultados, en el período analizado se realizaron 144 procedimientos, con un crecimiento del 2780 por ciento en comparación con los solamente cinco realizados en el mismo lapso temporal del año pasado.

La soja sigue subiendo

El precio de la soja, que se ubica por encima de los 600 dólares la tonelada y se consolida en valores ascendentes no registrados en los últimos nueve años, se mantendrá con precios sostenidos durante el 2021, estimó este miércoles el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras. "Teniendo en cuenta que la sequía en América del Sur genera menos oferta, vemos el 2021 con precios de la soja muy sostenidos", señaló el dirigente agroindustrial.

Idígoras remarcó que la mejora en el precio de la soja también muestra firmeza en sus derivados (harina y aceite de soja) que se ha "despegado a nivel mundial". "Argentina es un gran jugador mundial, es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercer exportador de poroto", añadió el directivo a Télam Radio.

El ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, consideró que el valor de la soja forma parte de un "mercado mundial impredecible", aunque es una "buena noticia para el Gobierno desde el punto de vista fiscal".